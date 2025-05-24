人民网郑州5月24日电 （记者王震）5月24日，“人民网×豫资控股集团数据智能合作伙伴会”在河南省郑州市召开。会上，人民创投正式推出“人民创力加速营”项目，将按照创新和创业两个方向，面向社会各界开展广泛深入的合作。

人民创力加速营（创新营）聚焦科研人员及高校学生群体，围绕科技成果转化及高校人才培养和创业就业工作，在以下三个方面重点发力：生态协同与机制创新方面，聚焦产业需求，构建协同网络，整合各方力量提升高校创新创业的精准度和成功率，激发科研人员创新创业活力；人才培养与科创升级方面，打通“产、学、研、用”各环节堵点，培养一批既懂技术又懂市场的复合型人才，促进高质量创业就业；成果转化与合作推广方面，链接政府、企业、投资机构等资源，探索以科研成果作价入股、收益分成等方式促进成果转化，并依托人民网及相关平台进行项目推广。

人民创力加速营（创业）将与各地政府及行业链主企业开展深度合作，以招才引智、创新孵化、产业升级为目标，助力地方经济和企业高质量发展：以需求带动创新，为入营学员有针对性地搭建与各地政府、链主企业、投资机构的交流对接平台，广泛链接产链融合需求，引导企业优化创新创业方向；以实战赋能决策，通过联合知名高校和科创孵化机构，共同为入营学员提供“理论+实战”课程，有效提升学员的管理决策能力；以服务陪伴成长，全面整合加速营的合作生态资源，与学员构建长期伙伴关系，并通过多元化的服务，为企业全周期成长提供有力支持。

人民创投相关负责人介绍，目前各项筹备工作已基本完成，正在面向全国征集入营企业。

“我们向地方政府、知名高校、龙头企业、投资机构和专家学者发出邀请，通过联合发起赛道营、区域营、创新营，或成为产业团、投资团、导师团成员等方式共同打造创力生态圈，一起为创新创业贡献力量。”该负责人表示。

(责编：王震、章斐然)

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