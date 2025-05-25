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人民网与豫资控股集团联合发布“深言未来”智能政务一体机

2025年05月25日08:18 | 来源：人民网
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人民网郑州5月24日电 5月24日，“人民网×豫资控股集团数据智能合作伙伴会”在河南省郑州市召开。会上，由人民创投联合中豫产投合作推出的“深言未来”信创智能政务一体机正式发布。

“深言未来”智能政务一体机从芯片层到应用层全面国产化打造，并通过本地化部署实现安全可控，从而满足各级党政机关、国企事业单位、科研院所等信创环境要求，有力推动政务智能化迈向新阶段。

“深言未来”作为集算法、数据、应用和算力于一体的高效办公设备，核心功能涵盖智能公文写作、智能知识库管理、智能语义搜索、公文格式规范、语义校对、涉政内容审校、安全存储等。

在数据层面，“深言未来”集成人民网主流价值观语料库及权威数据库，通过10大功能板块与56个知识库实现实时智能解析，支持政策法规、领导人讲话等政务信息的精准调用。其“构思—写作—审校”全流程智能化系统可一键生成万字公文，智能模板自动匹配场景需求，显著提升政务文书标准化水平。

在场景层面，“深言未来”从语音识别、文档翻译到会议助手与跨部门协同，覆盖政务办公全场景需求。内置DeepSeek R1/QWQ/QWEN等国产大模型，适配主流国产操作系统及GPU算力平台，高性能架构支持多并发访问，确保系统更新便捷、运行稳定可靠，有效破解传统政务协同效率瓶颈。

在安全层面，“深言未来”从芯片层至应用层实现全面国产化，通过本地化部署确保核心数据安全可控。依托人民审校专业风控平台，具备涉政风险毫秒级拦截与溯源纠偏能力，为党政机关、国企及科研院所提供符合信创要求的意识形态安全防线。

(责编：赵竹青、吕骞)
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