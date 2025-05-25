市场监管总局近日发布统计数据显示，今年1至4月，我国消费品新增809.8万种，同比增长40.4%，涉及企业18.9万家。其中，家装类产品表现尤为突出，装修材料、卫生洁具、家具照明、智能家居、适老化改造五大类消费品新增133.2万种，同比增长560.8%。

从品类看，智能家居类新增3.0万种、同比增长1985.5%，家具照明类新增93.5万种、同比增长1016.4%，适老化改造类新增1.0万种、同比增长498.2%，卫生洁具类新增5.1万种、同比增长358.1%，装修材料类新增30.7万种、同比增长195.8%。智能家居作为增长最快的领域，正加速融入百姓日常生活，成为消费升级的核心驱动力，引领新兴产业发展方向。

市场监管总局表示，1至4月的消费市场数据充分展现了家装厨卫“焕新”政策的显著成效。其中智能家居品类爆发式增长尤为亮眼，不仅标志着消费升级已从“规模扩张”迈向“质量跃升”新阶段，更生动展现了政策引导与技术创新双轮驱动下新兴产业的发展活力。随着政策红利释放与技术创新深化，家居消费市场正迎来更广阔空间。（记者鲁元珍）

(责编：赵竹青、陈键)

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