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我国油气管网累计输气量突破1万亿立方米

2025年05月25日08:21 | 来源：光明日报
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记者从国家管网集团获悉，自2020年10月1日我国主要油气管道整合运行以来，天然气输送量突破1万亿立方米，单日最高输气量突破11亿立方米，油气管网运营机制市场化改革取得显著成效。

数据显示，并网五年来我国天然气管网负荷率提升12个百分点至80%，跨省管输价格下调5%，每年节约社会用能成本120亿元。天然气日最高输气能力较2020年增长48%，带动全国表观消费量突破4200亿立方米。目前，油气管网已实现统一调配管理，构建起“X+1+X”市场体系，市场主体活力显著增强。

“管网公平开放实现跨越式发展。”国家管网集团市场部相关负责人介绍，托运商数量五年激增176倍至882家，343个上下载项目建设周期缩短33%，8座LNG接收站全面开放，累计处理气量超7000万吨，旗下储气库实现市场化运营，为14家用户提供存储气服务。下游用户突破1300家，中小托运商管输占比从2.1%跃升至10.2%，市场配置效率提升明显。

当前，我国正加速构建“四大战略通道+五纵五横”天然气骨干管网，2025年将新建管道2000公里。中俄东线天然气管道满负荷运行，川气东送二线等重点项目加快建设。预计2030年主要油气管网用户将超3000家，中小托运商占比提升至30%，进一步夯实能源安全保障基础。

随着我国油气管网建设不断推进、技术创新持续深入、市场机制逐步完善，天然气稳定供应的长效机制将更加健全，为我国能源安全和经济社会可持续发展提供坚实有力的保障。（记者 温源）

(责编：赵竹青、陈键)
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