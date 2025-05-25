每年5月下旬至6月上旬，受南海季风爆发和副热带高压北抬共同影响，我国华南地区极易出现持续性、大范围的集中降雨过程，易引发珠江流域性洪水，俗称“龙舟水”。记者从23日水利部召开的新闻通气会上获悉，目前，珠江流域进入“龙舟水”防御关键时期。据预测，今年“龙舟水”期间，副热带高压面积略偏大、强度略偏强，南海夏季风爆发略偏晚，珠江流域降雨接近常年或略偏多，其中西江接近常年，北江、韩江略偏多；珠江流域大部气温偏高，强对流活动旺盛，局地暴雨多发频发；北江可能发生较大洪水，西江、韩江可能发生超警戒洪水，暴雨区内中小河流可能发生较大洪水，防汛形势不容乐观。水利部坚持防住为王、预防为主，全力做好“龙舟水”防御工作。

一是压实防御工作责任。组织各部门、各单位加快构建完善流域水旱灾害防御“三大体系”。开展流域水旱灾害防御监督检查，协助地方排查消除度汛安全隐患。4月底前已基本完成水毁设施修复，督促个别未完成修复的项目加快施工进度，逐一落实安全度汛措施；指导做好青狮潭、龟石等水库除险加固，加快推进韩江、贺江等堤防达标建设。

二是夯实决策支持基础。积极推进重要江河洪水调度方案修编工作，印发并实施贺江洪水调度方案、2025年粤港澳大湾区防洪安全保障方案，编制韩江洪水调度方案，组织建立健全中小河流预报调度方案体系。汛前完成北江、汀江等试点河流防洪“四预”能力提升建设，优化完善洪水预报、水工程联合调度、淹没分析预演等模型技术。

三是提升调度指挥能力。珠江委审查批复21座流域重点水库汛期调度运用计划，编制覆盖45座水工程的汛期联合调度运用计划，进一步扩展流域联合调度广度和深度。组织开展流域防洪调度演练，提升建设成效和水工程调度决策能力。修订完善潖江蓄滞洪区运用预案，确保关键时刻能“分得进、蓄得住、排得出、人安全”。

今年入汛以来，珠江流域已出现8次强降雨过程，累计面平均降雨量302毫米。受降雨影响，西江上游南盘江支流巴江等25条河流发生超警以上洪水。水利部根据降雨预测和落区变化情况逐日会商研判，压实防汛全链条责任，滚动优化防御措施。系统、科学、安全、精准调度流域大中型水库，腾库60亿立方米迎汛备汛；突出抓好重点环节防御工作，强化巡查防守，做好病险水库、中小水库、涉河在建工程安全度汛各项工作；细化实化中小河流洪水和山洪灾害防御措施。

6月1日起，南方地区将进入主汛期。据预测，6至8月，长江流域嘉陵江岷沱江汉江、黄河流域大部、淮河流域大部、海河流域、松辽流域大部、珠江流域沿海等降水将偏多，长江中游及新疆北部等降水将偏少。黄河中游、淮河流域沂沭泗水系、海河流域漳卫河子牙河、辽河浑太河、松花江吉林段等可能发生较大洪水，湖南、江西、湖北、安徽南部、浙江西南部、新疆北部等地将出现阶段性干旱。

水利部将坚持以流域为单元，防汛抗旱两手抓、两手硬。锚定确保城乡居民供水和农业灌溉需求目标，进一步强化旱区雨情、水情、墒情、作物生育期的用水需求分析，精准掌握灌区作物种植结构、需水时段、需水量和灌水方式，确保应灌尽灌。充分利用雨水情监测预报“三道防线”和数字孪生体系建设成果，强化预报、预警、预演、预案措施。加强山洪灾害监测预警，落实“谁组织、转移谁、何时转、转何处、不擅返”5个关键环节责任，全力避免人员伤亡。精准实施水工程联合调度，强化堤防巡查防守，做到险情抢早、抢小、抢住，确保防洪安全。（记者陈晨）

(责编：赵竹青、陈键)

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