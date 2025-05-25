自“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动开展以来，针对网民反映强烈的算法推荐加热低俗信息、加剧“信息茧房”、加重观点极化等问题风险，中央网信办督促指导重点平台针对性优化信息推荐算法功能、调整信息推荐算法规则。重点平台积极响应，签署“算法向善”南宁宣言，完善算法推荐内容审核，开设专门网站、频道或账号集中公开算法规则原理，开发上线“茧房评估”“一键破茧”等创新功能，完善用户兴趣偏好管理服务，提升算法推荐内容多样性。

近日，抖音、小红书、微博、快手、微信视频号、哔哩哔哩等平台围绕正能量内容加权推荐、用户自主选择权保障、推荐内容多样性优化、提升算法透明度等核心环节，系统性优化完善多项功能。在提升算法透明度方面，公开算法运行规则，推进透明展示工作，保障用户知情权。在破除“信息茧房”方面，创新推出“茧房评估”“一键破茧”等功能，帮助用户防范“信息茧房”风险。在完善推荐内容审核方面，不断健全推荐内容审核机制，加强正能量内容推送，防范算法推荐低俗不良信息。在用户赋权方面，持续优化兴趣偏好管理、内容负反馈等功能设置，便于用户自主调节优化算法推荐内容。

中央网信办相关负责人表示，重点平台信息推荐算法治理取得了一定成效，但还存在相关功能使用效果不显著、推荐内容质量不够高等问题，与广大网民和社会各界的期待相比还有差距。算法治理是一项长期性、系统性工程，网信部门将开展常态化巡查，督导信息推荐算法平台持续优化算法运行机制和管理规则，不断提升推荐内容质量，探索多样化“破茧”路径，创新用户赋权功能，切实维护网民合法权益。（记者张晓华）

(责编：赵竹青、陈键)

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