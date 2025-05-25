从“看天吃饭”到“知天而作”，三产融合发展让“中国饭碗”端得越来越稳。

3月下旬以来，由于气温升高和缺乏雨水，全国不少粮食产区都面临着干旱气候带来的严峻考验。5月21日至24日，我国中东部地区迎来一次大范围降雨过程，许多地方持续已久的旱情有望得到缓解。但下雨并非“万事大吉”，河南、广西等地已经发布了防范旱涝急转的风险提示，守护好冬小麦等作物收获前的“最后一公里”。

灾害性天气之下，一颗麦子想要茁壮成长，不仅依靠农民“单打独斗”。最近一段时间，各地围绕气象、水利、电力以及社会服务等多个方面综合施策，缓解旱情带来的影响。

正是有了一、二、三产的融合、农业新质生产力不断发展，种地这个历来“看天吃饭”的产业，才能够摆脱“大旱必有大灾”的魔咒，向着科技驱动、智慧兴农的方向大步迈进，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手里。

总策划：孙海峰 杨义

制片人：章斐然 谢婷 郭健

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳 尚明桢

文字：方经纶 宋芳鑫

摄像：慎志远 程明辉

剪辑：张培扬

设计：郑美钰

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：方经纶、章斐然)

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