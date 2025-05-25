原标题：首批用户收货玄戒O1自研芯片手机 京东携手小米共推国产科技产品创新

5月22日，在小米15周年战略新品发布会上，小米自主研发设计的全新旗舰处理器“玄戒O1”重磅发布，引发科技圈震动。该芯片晶体管数量达到190亿，采用第二代3纳米工艺制程，芯片面积109平方毫米。与此同时，搭载小米“玄戒O1”芯片的小米15S Pro、小米平板7 Ultra已上架京东。其中，小米15S Pro售价5499元起，小米平板7 Ultra售价5699元起。

发布会次日，来自北京、上海、武汉等多个城市的小米15S Pro首批用户已陆续收到京东快递小哥送达的新机，并对产品体验、芯片性能给出好评，更是为京东的送达速度点赞。“手机太棒了，性能超强”、“送货很快，转天早上9点就送达了”、“国补太香了，便宜500元”、“虽然需要拆箱开机拍照，但快递小哥速度很快”等用户评价陆续出现在商品评论区，展现出市场对此次小米自研芯片突破创新与京东购机体验的高度认可。

作为国内科技领域的民营企业，小米多年来坚持创新，在芯片领域的持续投入尤为引人注目。2014年澎湃项目立项，2017年首款手机芯片“澎湃S1”亮相，2021年重启“大芯片”业务，玄戒项目立项，截至今年4月，玄戒项目累计投入逾135亿元，团队规模突破2500人，预计今年的研发投入将超60亿元，以持续加码的投入力度彰显中国科技企业突破核心技术的坚定决心。

早在 2015 年，京东与小米就已经展开合作，如今京东已成为小米全球销售规模最大的战略级合作伙伴。多年来依托京东强大的供应链体系，双方在营销共创、差异化服务、全渠道运营等维度不断深化协作，持续为消费者带来创新产品迭代与服务体验升级，包括小米15系列为代表的数字旗舰系列、以小米MIX Fold 4为代表的折叠屏趋势品类等。2023年9月小米京东自营旗舰店粉丝破亿，成为京东首个店铺粉丝破亿的品牌。2024年5月小米与京东达成三年2000亿元全渠道销售目标协议。

2025年，京东更携手小米打造“京东先人一步加速换新计划”，消费者在京东下单小米3C数码新品，可享国家补贴叠加以旧换新补贴、京补合约等多重补贴福利，以及“权益随心选”这一全新购新方式。产品不断创新，服务持续优化，双方协同共建、携手共创，小米在京东获得了持续稳定的增长与发展。随着小米“玄戒O1”芯片的推出，小米在高端芯片领域实现了从“跟跑”到“并跑”的历史性跨越。这一突破不仅为国产手机高端化竞争注入新动能，更标志着中国科技企业在核心技术上取得重大进展。

小米集团创始人雷军表示，小米致力于成为全球新一代的硬核科技的引领者，做到这一点离不开合作伙伴的鼎力支持与携手共进。京东是小米重要的合作伙伴，双方将继续并肩，发挥各自所长，共同推动包括小米手机在内的全品类产品销售增长，加速小米「人车家全生态」战略落地。

在科技创新与产业发展的浪潮中，民营企业正以蓬勃的活力和卓越的创造力，成为推动社会进步的重要力量。小米作为民营企业的杰出代表，其在自研芯片领域的突破，不仅是国产科技创新的一次重大飞跃，更是民营企业在高科技领域不懈探索的生动写照。小米与京东的深度合作，通过技术创新与渠道优势的深度融合，不仅为消费者带来卓越体验，更将为消费电子产业升级注入强劲动力，为经济增长注入新动能。

(责编：崔元苑、李源)

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