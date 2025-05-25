新华社北京5月25日电 题：促进平台经济持续健康发展——市场监管总局价监竞争局有关负责同志就《网络交易平台收费行为合规指南（征求意见稿）》答记者问

新华社记者赵文君、唐诗凝

市场监管总局25日发布《网络交易平台收费行为合规指南（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。针对社会关注的热点问题，市场监管总局价监竞争局有关负责同志就征求意见稿回答了记者提问。

进一步推动平台收费公平、合法、诚信

此次市场监管总局针对平台收费制定《指南》的主要考虑是什么？

价监竞争局有关负责同志介绍，近年来，我国平台经济快速发展，在促进消费、扩大就业、推动创新等方面发挥了重要作用。党中央、国务院高度重视平台经济规范健康持续发展。目前，我国平台经济发展涉及数千万网络经营主体、众多灵活就业人员、9亿多网络消费者，赋能实体经济千行百业，成为一个覆盖面广、包容性强、开放度高的生态系统。平台经济健康发展，不仅是平台企业健康发展，更是整个生态持续繁荣。平台企业开展经营服务过程中，会向平台内经营者收取佣金、抽成、会员费、技术服务费、信息服务费、营销推广费等，这些费用构成了平台收入的基本来源。同时，平台的商户也反映，平台存在收费名目繁多、计算方法复杂、平台收费不透明等问题。许多平台企业在发展过程中逐渐健全合规管理机制，但在收费行为方面，其内部合规管理制度还不够完善，导致平台企业收费风险防控不足。

《中华人民共和国价格法》第七条规定经营者定价，应当遵循公平、合法和诚实信用的原则，《中华人民共和国电子商务法》第三十五条规定平台不得向平台内经营者收取不合理费用。

这位负责同志表示，为指导平台企业加强收费行为合规管理，进一步推动平台收费公平、合法、诚信，市场监管总局起草了《指南》，指明平台根据自身经营成本，基于服务协议、交易规则、交易习惯等因素，遵循公平、合法和诚实信用的原则，充分考虑平台内经营者经营状况，依照相关法律法规规章，合理制定收费标准，明确了平台收费行为应当考量的基本因素和遵循的基本原则、基本要求，为规范平台收费行为提供基本指引。

多项条款强化平台收费公开透明

《指南》对平台企业建立收费合规制度提出哪些要求？对强化平台收费公开透明提出哪些要求？

价监竞争局有关负责同志介绍，《指南》对平台企业如何建立收费合规制度提出了明确要求。《指南》出台后，平台要落实合规管理主体责任，将平台收费合规纳入内部合规组织建设、合规管理制度、合规风险管控、合规培训等。

一是健全合规管理组织、配备合规管理人员。

二是及时将有关平台收费的法律法规及监管规定要求转化为平台内部合规制度，并建立动态更新机制，确保合规管理体系的适应性和有效性。

三是建立不合理收费行为风险识别评估机制，及时识别处理平台经营活动中的收费合规风险。

四是加强防范不合理收费风险合规事前审核机制建设，在出台、修改平台收费规则或组织实施涉及平台收费有关经营活动前，由平台内部的合规管理组织或人员对涉及平台收费的合规情况进行审核。

五是建立防范不合理收费风险合规培训机制，对相关人员特别是平台企业相关负责人进行培训，提升防范不合理收费风险的合规意识和能力。

六是营造收费合规文化氛围，增强相关人员特别是平台企业相关负责人的收费守法合规自律意识。

这位负责同志指出，《指南》设置了多项条款，强化平台收费公开透明，主要包括：

一是明确平台收费规则公示义务。平台应当在首页显著位置，向平台内经营者或者其他收费对象持续公示平台收费项目、规则、标准等协议内容、规则信息或信息的链接标识。平台在收取营销推广费时，应当清晰公示该收费的项目、规则、标准，确保平台内经营者可以准确核对费用。

二是明确修改规则需依法公开征求意见。平台修改收费项目、规则、标准等平台服务协议内容或交易规则，应当在首页显著位置公开征求意见，公示期不少于7日。对平台内经营者反映集中的问题，平台应当进行研究评估，对不合理的收费规则及时修改完善。

三是明确收费规则历史版本保存时间。平台修改涉及收费项目、规则、标准等平台服务协议内容，应当完整保存修改后的版本生效之日前三年的全部历史版本，确保平台内经营者或者其他收费对象能够便利、完整地阅览和下载。

平台不得向平台内经营者收取不合理费用

《指南》明确规定了平台不得向平台内经营者收取哪些不合理费用？

价监竞争局有关负责同志介绍，市场监管总局经过前期调研、座谈，梳理平台收费的热点舆情情况、平台内经营者反映较为集中的问题，在《指南》中将平台不合理收费细化为多种具体情形，明确规定了平台不得向平台内经营者重复收费，只收费不服务、少服务，转嫁应当由平台自身承担的费用，向平台内经营者收取提供其基础经营数据的费用，强制或者变相强制平台内经营者购买服务或者参加推广、促销活动并收费，利用不合理的保证金等形式变相收费或提高收费标准，提供相同商品或者服务对具有同等交易条件的平台内经营者实行价格歧视等。

“从总体上看，判定平台收费是否合理，可以结合成本、市场供需状况、行业属性、同类平台收费情况等相关因素综合判断。”这位负责同志说。

未来《指南》的出台将对平台经济有何积极影响？

价监竞争局有关负责同志表示，总体上看，《指南》的出台，标志着我国平台经济监管政策体系的进一步完善。

这位负责同志指出，《指南》以问题为导向，针对纠治平台收费不透明、不合理等问题提出了具体要求。同时，还强调平台企业的自我规范、自我监督，提高平台企业落实合规管理主体责任的主动性，推动形成政府监管与企业自律相结合的治理格局。《指南》对保障平台内经营者知情权、选择权等合法权益作出明确规定，鼓励平台采取多种措施降低经营者负担，提供让利或减免扶持，对平台内经营者有关收费问题的关切也要及时予以反馈。《指南》的落地实施，将有助于平台企业优化收费合规建设，推动行业健康发展，构建平台和平台内经营者和谐共生的良好生态。

(责编：胡永秋、袁勃)

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