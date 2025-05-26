本报记者 林丽鹂 齐志明

建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。中央经济工作会议提出，“开展规范涉企执法专项行动。制定全国统一大市场建设指引。”今年的《政府工作报告》提出，“纵深推进全国统一大市场建设。”如何进一步突出问题导向、目标导向，把有利于统一大市场建设的各种制度规则立起来，把不利于统一大市场建设的各种障碍掣肘破除掉？

当前全国统一大市场建设取得积极进展，但地方保护和市场分割行为仍时有发生，有的领域不公平竞争问题还比较突出。市场监管总局竞争政策协调司相关负责人表示，市场监管部门将进一步完善公平竞争制度规则，坚决纠治各种不当干预市场竞争行为，促进畅通国民经济循环。加快推进实施《公平竞争审查条例实施办法》，进一步细化公平竞争审查的总体要求、审查标准、审查机制和监督保障措施。

针对滥用行政权力排除、限制竞争的情况，市场监管部门将聚焦经营主体反映强烈的领域，持续加强监管执法，坚决纠治限制企业迁移、妨碍商品要素自由流通、搞自我“小循环”等行为，促进国民经济循环高效畅通。

针对部分地方曾出现“类案不同罚”的情况，市场监管总局执法稽查局相关负责人介绍，《关于牢固树立监管为民理念 推行服务型执法的指导意见》和《市场监管执法行为规范》印发后，市场监管系统着力构建“预防为主、轻微免罚、重违严惩、过罚相当、事后回访”的服务型执法模式，努力让经营主体和人民群众在每一个执法行为中看到风清气正，从每一项执法决定中感受到公平正义。

建设全国统一大市场离不开畅通的城乡流通体系。“沟通城乡、活跃流通是供销合作社的主业，加快融入和主动服务全国统一大市场建设是供销合作社高质量发展的题中应有之义。”中华全国供销合作总社经济发展与改革部部长马继红说。

近年来，全国供销合作总社紧紧围绕建设现代流通网络体系，充分发挥全系统联结城乡、对接产销优势，加快提升流通现代化水平。下一步，全系统将依托“六横七纵两沿”全国农资流通走廊，做好农资流通网络体系建设；加快推动农产品现代流通网络建设，健全县乡村三级物流配送体系，不断提升农产品物畅其流水平；带动农副产品走出大山、走向市场。

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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