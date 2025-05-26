促进平台经济健康有序发展，减轻平台内经营者经营负担

本报北京5月25日电 （记者林丽鹂）记者5月25日从市场监管总局获悉：为规范网络交易平台向平台内经营者收取佣金、抽成、会员费、技术服务费、信息服务费、营销推广费等收费行为，维护平台内经营者合法权益，促进平台经济健康有序发展，近日，市场监管总局研究起草了《网络交易平台收费行为合规指南（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。

指南共28条，主要内容包括5个方面：一是明确平台收费要遵循的原则。平台收费应当遵循公平、合法和诚实信用的原则，基于服务协议、交易规则、交易习惯等因素，综合考虑经营成本及平台内经营者经营状况。二是倡导降低平台内经营者负担。鼓励平台在合法、合理、互惠互利的范围内采取灵活多样的定价策略，对平台内经营者特别是中小商户提供让利或减免扶持，主动承担社会责任，减轻平台内经营者经营负担。三是强化平台合规自律。要求平台按照有关规定，落实合规管理主体责任，健全合规管理组织、配备合规管理人员，建立不合理收费风险识别评估、防范收费风险的事前合规审核等机制，提升平台收费合规管理能力。四是规范平台收费行为。明确平台要合理制定收费标准，健全收费规则、收费公示等制度机制，严格履行减收、免收费用承诺，审慎评估收取保证金必要性，按照平等自愿原则开展推广服务，保障平台内经营者知情权和选择权。同时，明确了重复收费、只收费不服务、转嫁应由平台自身承担的费用等8种不合理收费行为。五是加强监督与实施。要求平台及时反馈平台内经营者收费关切，主动配合监督检查，加强行业自律，公平参与市场竞争。

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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