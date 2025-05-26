​本报记者 林丽鹂

5月25日，《网络交易平台收费行为合规指南（征求意见稿）》发布。市场监管总局价监竞争局有关负责同志就征求意见稿回答了记者提问。

问：为什么要针对平台收费制定指南？

答：近年来，我国平台经济快速发展，涉及数千万网络经营主体、众多灵活就业人员、9亿多网络消费者，赋能千行百业。平台经济健康发展，关系到整个生态持续繁荣。平台企业开展经营服务过程中，会向平台内经营者收取佣金、抽成、会员费、技术服务费、信息服务费、营销推广费等，这些费用构成了平台收入的基本来源。同时，平台内经营者也反映，平台存在收费名目繁多、计算方法复杂、收费不透明等问题。许多平台企业内部收费合规管理制度还不够完善，导致收费风险防控不足。

《中华人民共和国价格法》第七条规定经营者定价，应当遵循公平、合法和诚实信用的原则；《中华人民共和国电子商务法》第三十五条规定平台不得向平台内经营者收取不合理费用。为指导平台企业加强收费行为合规管理，进一步推动平台收费公平、合法、诚信，市场监管总局起草指南，指明平台依照相关法律法规规章，合理制定收费标准，为规范平台收费行为提供基本指引。

问：指南对平台企业建立收费合规制度提出哪些要求？

答：指南出台后，平台要落实合规管理主体责任，将平台收费合规纳入内部合规组织建设、管理制度、风险管控、培训等。一是健全合规管理组织、配备合规管理人员。二是及时将有关平台收费的法律法规及监管规定要求转化为平台内部合规制度，并建立动态更新机制，确保合规管理体系的适应性和有效性。三是建立不合理收费风险识别评估机制，及时识别处理收费合规风险。四是加强防范不合理收费风险合规事前审核机制建设，在出台、修改平台收费规则或组织实施涉及平台收费有关经营活动前，由平台内部的合规管理组织或人员对涉及平台收费的合规情况进行审核。五是建立防范不合理收费风险合规培训机制，对相关人员特别是平台企业相关负责人进行培训，提升合规意识和能力。六是营造收费合规文化氛围，增强相关人员特别是平台企业相关负责人的收费守法合规自律意识。

问：指南对强化平台收费公开透明提出哪些要求？

答：一是明确平台收费规则公示义务。平台应当在首页显著位置，向平台内经营者或其他收费对象持续公示平台收费项目、规则、标准等协议内容、规则信息或信息的链接标识。平台在收取营销推广费时，应当清晰公示项目、规则、标准，确保平台内经营者可以准确核对费用。

二是明确修改规则需依法公开征求意见。平台修改收费项目、规则、标准等平台服务协议内容或交易规则，应当在首页显著位置公开征求意见，公示期不少于7日。对平台内经营者反映集中的问题，应当进行研究评估，对不合理的收费规则及时修改完善。

三是明确收费规则历史版本保存时间。平台修改涉及收费项目、规则、标准等平台服务协议内容，应当完整保存修改后的版本生效之日前三年的全部历史版本，确保平台内经营者或其他收费对象能便利、完整地阅览和下载。

问：指南明确规定了平台不得向平台内经营者收取哪些不合理费用？

答：根据平台收费的热点舆情、平台内经营者反映较为集中的问题，指南将平台不合理收费细化为多种具体情形，明确规定：平台不得向平台内经营者重复收费，只收费不服务、少服务，转嫁应当由平台自身承担的费用，向平台内经营者收取提供其基础经营数据的费用，强制或者变相强制平台内经营者购买服务或者参加推广、促销活动并收费，利用不合理的保证金等形式变相收费或提高收费标准，提供相同商品或者服务对具有同等交易条件的平台内经营者实行价格歧视等。从总体上看，判定平台收费是否合理，可以结合成本、市场供需状况、行业属性、同类平台收费情况等相关因素综合判断。

问：指南的出台将对平台经济有何积极影响？

答：总体上看，指南的出台，标志着我国平台经济监管政策体系的进一步完善。指南以问题为导向，针对纠治平台收费不透明、不合理等问题提出了具体要求。同时，还强调平台企业的自我规范、自我监督，提高平台企业落实合规管理主体责任的主动性，推动形成政府监管与企业自律相结合的治理格局。对保障平台内经营者知情权、选择权等合法权益作出明确规定，鼓励平台采取多种措施降低经营者负担，提供让利或减免扶持，对平台内经营者有关收费问题的关切也要及时予以反馈。未来，指南的落地实施，将有助于平台企业优化收费合规建设，推动行业健康发展，构建平台和平台内经营者和谐共生的良好生态。

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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