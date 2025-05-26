​4部门开展“百场万企”活动

本报北京5月25日电 （记者王政、刘温馨）工业和信息化部、国务院国资委、国家知识产权局、全国工商联日前联合印发通知，部署开展2025年“百场万企”大中小企业融通对接活动。

工业和信息化部中小企业局有关负责人介绍，活动旨在建立完善大中小企业融通对接渠道，集聚知识产权服务机构、高等院校、科研院所、金融机构等各方资源，搭建中小企业与大企业交流、展示、服务、对接平台，推动更多中小企业融入大企业创新链产业链供应链，共同积极应对外部风险挑战，携手提升产业链供应链韧性和安全水平。

活动内容包括组织举办产业链专场对接活动，组织中央企业、民营企业与中小企业专场对接，各地分层次分领域举办形式多样的对接活动等。

该负责人表示，各地有关部门要制定本地开展大中小企业融通对接活动工作方案；提前摸排大企业需求，广泛动员中小企业、相关机构参与，提升对接精准度和成功率；充分发挥国家高新技术产业开发区、国家先进制造业集群、中小企业特色产业集群的产业集聚优势，做好对接活动的支撑保障等。

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 02 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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