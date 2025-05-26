锂钠混合构网型储能电站在云南投产
2025年05月26日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月25日电 （记者丁怡婷）国家新型储能试点示范工程——南方电网宝池储能电站25日在云南文山壮族苗族自治州投产。这座锂钠混合储能电站，应用了全球首套构网型钠离子储能系统。
宝池储能电站占地面积约50亩，投资超过4.6亿元，按照每天两充两放测算，单天可调节电量160万千瓦时，其中绿电占比达98%。200兆瓦容量将共享给30多个风电、光伏电站高效利用。
构网型储能安装了算法模块，能够智能感知新能源接入电网带来的波动变化，实时调整输出电压与频率。
宝池储能电站能够以慢充慢放、快充慢放、快充快放等多种模式工作，最大功率和响应速度分别达到现有钠离子电池的3倍和6倍。与锂离子电池相比，钠离子电池循环寿命更高，可达2万次以上，耐受环境温差更大，原材料分布更为广泛、储量丰富，但成本相对较高。我国已建成投运的新型储能项目中，锂离子电池占比超97%，钠离子电池占比较低。
《 人民日报 》（ 2025年05月26日 02 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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