惠及经营主体，优化运输结构

本报记者 白光迪

5月25日，京杭大运河江苏宝应段，船舶穿行其间。

沈冬兵摄（影像中国）

中央经济工作会议提出，实施降低全社会物流成本专项行动。

水运具有运量大、成本低等优势，对降低全社会物流成本有支撑保障作用，也是江苏省发展的突出优势。

2024年，江苏全省水路货运量占综合货运量比重达到38%，高出全国平均水平约22个百分点。江苏内河航道货运量达7.4亿吨，全省内河港和海港的港口货物吞吐量36.1亿吨，居全国第一。

今年2月24日，江苏省发展改革委、省财政厅等部门联合发文，定于今年5月1日起，取消江苏境内101座船闸收费，新建船闸不再收费。日前，记者走访了淮安、连云港、南通等地，看取消船闸收费后各方的获得感。

——编 者

预计年减免收费2亿元

夜色深沉，海风将浪推到南通市吕四渔港码头，水花拍打在石板上发出“哗哗”的响声。5月虽是休渔季，但渔民们都没闲着，修补渔网、增添设备、打理船务，每个人都在为3个多月之后的开海做着准备。

吕四渔港船闸是本次取消收费的101座船闸中唯一的渔港船闸，接驳海鲜的接鲜船船民成为该船闸取消收费后的最大受益群体。据统计，2024年，吕四渔港全年进出港的船舶数量多达4.11万艘次，全年过闸费用为1386.83万元。

王汉生今年59岁，做的是接鲜生意。在海上，接鲜船往返于渔船和渔港之间，把捕捞到的渔获统一拉回渔港贩售，别看只是接驳海鲜，运营成本却不低。

“出一趟船，涉及油费、工人工资、水和冰的费用、船上生活的基本费用和船闸费，一年总成本大概要150万元。”王汉生说，“今年吕四渔港船闸取消收费对我们而言是特别大的好事。”

调取船闸后台数据可知，王汉生的接鲜船吨位为188吨，每往返通过船闸（即一个来回）需要缴纳612元的过闸费。“每年一条接鲜船过闸费大概就要交3.2万元，占总体运营成本的2%到3%。”王汉生说，他准备将省下来的钱用于更新升级设备和提高工人工资。

同样是运输货物，王汉生运的是生猛海鲜，而花玉航运的则是大宗货物。今年是花玉航跑船的第三十一个年头，每次出发前他会和雇主谈好运输费用，按货物重量、品类、里程计费。花大哥直言，他会根据取消船闸收费的政策，相应下调运输费。“前段时间，我从江苏沿运河向内陆省份跑船，经常是满载去、半载回。”花玉航介绍，船闸取消收费政策一出，自己货船的空载率降低不少。

据统计，政策实施后，预计每年可减少收费2亿元。扬州大学中国大运河研究院研究员刘怀玉认为，江苏船闸取消收费对船民或散户运输单位来说，订单会呈现上升态势，有望提升船舶运输的利润空间。

水利部门制定完善船闸运用方案

花玉航的货船眼下在连云港善南船闸旁边的板浦宝铁内河港码头靠泊，不大的船舱被布置得十分温馨。对于花玉航来说，船就是家，家就是船。“船上用的是接上来的岸电，现在条件比原先好很多，船闸岸上的配套服务也很完善。”

智能岸电连通、生活污水处理、固废垃圾回收……近年来，江苏对航运干线船闸进行了设施升级、技术赋能与绿色转型。如今，部分船闸虽取消收费，但服务质量和运行管理水平只升不降。

“除提升基础设施外，江苏还及时为船民提供实时水位、航道状况、防碰撞预警等信息。”江苏省交通运输厅港航事业发展中心副主任张爱华介绍。

善南船闸东南方向20公里左右，有一所界圩船闸，是四圩港通向盐河运河的必经之路。与善南船闸不同，界圩船闸建设之初就以防洪、排涝和水资源供给为主，通航功能为辅。“水利船闸主要分布在支线航道上，作为交通船闸干线航运的必要补充，在畅通支线航运、提高水运输配能力、发挥水运成网优势等方面起到重要作用。”界圩闸管理所所长彭冲说。

在界圩船闸，调节40厘米的水位需要4个小时的时间。“如果船只抵达闸口才开始放水，那么会增加船只的等待时间。有时还会出现抵达之后，水文条件不满足过闸需求，大大降低通行效率。”彭冲介绍，现在界圩船闸组建了一个微信群，船只只要从海港码头出发就可以在群里与工作人员联系，船闸会提前放水，以迎接船只通行。

“在汛期或者枯水期的时候，船闸每日的通行条件都会在群里播报，为来往船只提供了极大的便利。”花玉航告诉记者，虽然与交通船闸过闸方式不同，水利船闸同样为船只通行做了不少工作。

江苏省水利厅工程运行管理处副处长郑福寿表示，水利部门在原有服务基础上加强船闸的管理和维护，制定完善船闸运用方案和各类应急预案，统筹好船闸过闸和防汛抗旱、水资源调度之间的关系，在不影响核心功能的基础上，优化通航运行时段，共同维护水上交通安全秩序。

进一步提升水路运输吸引力

在花玉航的货船旁边，停靠着两艘大型拖挂型货轮，船上满载着进口的铁矿石。这两艘拖挂货轮隶属于沙钢物流运输管理有限公司，最终目的地是位于淮安市西南工业区的江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司。

跟随运输船队，记者来到淮钢厂区，眼前是一片火热的生产场景。这些天，淮钢储运处处长周兵正在重新核算原材料水路运输报表，准备进一步调整运输配比方案，降低运输物流成本。“这次部分船闸取消收费减少的运输成本很可观，长期来看可能对公司物流结构产生积极影响。”周兵说。

据了解，淮钢每年进口铁矿石原料450万吨，其中有210万吨铁矿石会通过连云港新云台码头至淮钢这条线路。“这条线上共有7道船闸，每道船闸都会根据货船吨位收取过闸费。”周兵说，过去每年从连云港走水路运输210万吨铁矿石，总运费约3290万元。现在，路线上的善南船闸、沂北船闸、沂南船闸、朱码船闸取消收费，每年可减少过闸费用220万元。

“目前公司还有很大比重的铁矿石选择铁路运输，此次部分船闸取消收费，水运成本下降，公司今后很可能会提高原材料的水运比重。”周兵说。

部分船闸取消收费正对区域运输格局产生影响。新云台码头与连云港主体港区仅有10公里的距离，货物从连云港海港卸货，通过公路交通抵达新云台码头，再转为内河航运，进而通达盐河、灌河、通榆运河、淮河、京杭运河、长江。“部分船闸取消收费之后，码头装卸大宗货物的订单明显增多。”连云港新云台码头有限公司总经理朱立波说。

“船闸取消收费能更好发挥水路运输运量大、能耗小、运价低的优势，进一步提升水路运输吸引力，促进形成更加安全畅通便捷高效的‘水运江苏’体系，推进全省航道网一体化发展。”江苏省发展和改革委员会主任沈剑荣介绍，政策将助推运输结构优化调整，切实发挥水运在推动交通物流降本增效、支撑建设现代化产业体系、服务加快构建新发展格局等方面的作用。

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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