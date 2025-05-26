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深化经贸合作 实现互利共赢

——第四届中国—中东欧国家博览会参展商和参展商品数量均创新高

本报记者  顾  春  欧阳洁  刘军国
2025年05月26日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月22日至25日，以“向新  向实  向未来”为主题的第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会在浙江宁波举行。本届博览会贸易展览面积达8万平方米，展区面积、参展商数量和参展商品数量均创新高。

　　本届博览会由斯洛文尼亚和斯洛伐克共同担任主宾国。斯洛文尼亚组织了轻型飞机、化妆品等行业的17家企业参展；斯洛伐克国家馆则以“智慧出行、美酒佳肴、水晶艺术”三大板块为重点，设置文化工艺、酒水美食和智慧出行等区块。

　　龙泉的青瓷，瓷面图案是斯洛文尼亚和斯洛伐克的风光，中西文化完美融合；来自金华的英洛华科技股份有限公司，带来了轻量化电动轮椅，吸引众多中东欧客户体验；杭州的博灵脑机科技有限公司，展示了穿戴式脑机接口设备，客户纷纷点赞……浙江馆以“涌动浙江”为主题，精选24家领军企业，立体呈现了新质生产力培育成果。

　　在出口消费品展区，优质外贸产品对接交流活动吸引国内参展企业1000余家，更有来自120个国家和地区的采购商参与。

　　2024年，浙江与中东欧国家贸易总额达到1827亿元，其中自中东欧国家进口达到197.5亿元，比2021年增长64%。今年一季度，浙江与中东欧国家一季度实现进出口468.4亿元，同比增长15.7%，其中进口50.6亿元，同比增长13.5%。

　　一边是杭州桂花糯米藕、宁波熟醉膏蟹、温州牛肉肉燕，一边是塞尔维亚传统汉堡、匈牙利牛肉汤、巴尔干肉肠……博览会期间，“舌尖上的相遇——中东欧美食与‘味美浙江·百县千碗’人文交流活动”在宁波江北老外滩举行，吸引超过25万人次境内外游客参与体验。

　　5月22日，作为本届博览会的重磅人文交流活动，“印绘东西”艺术作品展暨宁波—中东欧国际文化与艺术交流中心启动仪式举行。“我从未想过自己的作品能和中国的篆刻艺术品一起展出。”欧洲艺术家佐尔坦带来了创作生涯中最具代表性的近60幅作品。

　　人文交流，各美其美，美美与共，心心相通。

　　博览会期间，还举办了以“科创青年  共赢未来”为主题的2025中国—中东欧国家青年科技人才交流活动。“希望通过协同创新合作网络，双方的科研机构能找到适宜的合作伙伴。”中国—中东欧国家创新合作研究中心执行主任王波说。

　　中国与中东欧国家深度合作，正在创造新的发展优势。匈牙利吸引宁德时代投资73亿欧元建设电池工厂，带动当地形成从锂矿开采到电池回收的完整产业链；三花集团在波兰投资汽车零部件和家电零部件企业，2024年实现销售收入1.5亿欧元，为当地提供700多个就业岗位。

　　你中有我、我中有你，双方在产业协作上实现双向奔赴、互利共赢。截至2024年底，欧盟企业累计在华实际投资1500多亿美元，中国累计对欧直接投资近1100亿美元。

　　5月22日，在宁波举办的第七届中国—中东欧国家海关检验检疫合作对话会上，保加利亚西红花、克罗地亚金枪鱼准入议定书正式签订。

　　随着准入评估制度不断优化、通关效率大幅提高，波兰琥珀啤酒、拉脱维亚鱼罐头、塞尔维亚李子干等越来越多中东欧产品进入中国市场。

　　本届博览会期间，还举行了中东欧商品采购签约、“赋能出口  链接全球”系列贸易促进活动等80余场各具特色的活动，实现展期进口采购订单达109.8亿元。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月26日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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