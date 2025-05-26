第四届中国—中东欧国家博览会上，阿尔巴尼亚小伙贾乔·梅奇表达心愿——

本报记者 欧阳洁 顾 春 刘军国

“快来品尝美味的羊奶奶酪，真的很好吃！”

在第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会期间，宁波国际会展中心内，阿尔巴尼亚小伙贾乔·梅奇热情地介绍自己的产品。

在阿尔巴尼亚，贾乔·梅奇经营着一家10人左右的小企业，以养羊、生产羊奶制品为主业，产品专供阿尔巴尼亚国内市场。这几年，贾乔·梅奇注意到中国消费市场的机会，一直盼望着自家产的羊奶奶酪销往中国。

几个月前，贾乔·梅奇听说在中国将要举办一个专门面向中东欧国家的博览会，立即报名参会，准备相关手续。

“中国人民非常热情，中国食物很好吃，中国的市场也很大。”贾乔·梅奇用刚学会的中文对记者说。

“学好中文，对于我把羊奶奶酪卖到中国很重要。”贾乔·梅奇看着盘子里的羊奶奶酪试吃品越来越少，笑着说，“很多人吃完后要了联系方式，希望我的奶酪很快在中国打开销路。”

隔壁摊位的费斯蒂姆看着贾乔·梅奇摊位前的观众越来越多，也热情地招呼过往观众试吃蘸过自家橄榄油的面包。

阿尔巴尼亚是世界重要的橄榄产地，费斯蒂姆家以种植橄榄树、榨橄榄油为主业。“我家有多棵数百年的橄榄树，橄榄油的品质非常高。”费斯蒂姆说，希望自家的高品质橄榄油能够在中国卖出好价钱。

“感谢中国—中东欧国家博览会让我们的产品有机会在中国展出，让中国客商品尝、了解。期待阿尔巴尼亚高品质农食产品摆上中国消费者餐桌。”贾乔·梅奇说。

农食产品贸易已经成中国—中东欧贸易合作重要领域。截至目前，中东欧14国已有126种农食产品准入，累计注册3430家境外农产品企业。越来越多的中东欧农食产品进入中国市场，为中东欧企业带来更多机遇，也为中国消费者提供了更加多样化的选择。

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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