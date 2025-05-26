第七届中国西部国际投资贸易洽谈会在重庆举办——

本报记者 李增辉 常碧罗

在泰国展馆，品尝带有热带果香的金枕榴莲干；在重庆两江新区展馆，与智能机器人交流互动；在中国石油展区，1.2万米特深井自动化钻机模拟驾驶体验空间里，直观感受“钻井取油”……走进第七届中国西部国际投资贸易洽谈会（以下简称“西洽会”）现场，琳琅满目的全球好物与尖端科技，交织成一幅开放合作的生动图景。

5月22日至25日，第七届西洽会在重庆举办。这场以“新西部、新制造、新服务”为主题的经贸盛会，邀请泰国为主宾国、四川省为常设主宾省、香港特别行政区为新设主宾城。聚焦培育壮大新质生产力、推动高质量发展，共有来自39个国家和地区的1300余家企业（机构）参展参会。

借力高能级经贸合作平台，中国西部正以更宽广的视野和世界对话——

作为主宾国，泰国展团以“传统+创新”双主线亮相西洽会，不仅有化妆品、热带水果、旅游目的地等经典元素，还涉及医疗旅游、金融服务等新领域。

前不久，长安汽车首个海外新能源整车基地在泰国罗勇府建成投产，年产能达10万辆，未来计划扩产至20万辆。

本届西洽会，国际元素亮点纷呈。来自英国、俄罗斯、波兰、加纳、法国、巴基斯坦等30多个国家和地区的企业，带来了日化用品、美妆、手工艺品、咖啡、酒品等特色产品。

“外贸优品中华行—重庆站”在本届西洽会上启动，30多家企业的百余款外贸优品集中亮相。展会期间，电商全托管平台、金融机构、标准认证机构等对参展外贸企业同步开展政策宣讲，为企业提供涵盖商品上架、直播策划等全流程的“一站式”市场拓展服务。

聚焦高质量发展实干笃行，西部地区现代产业集群蓬勃发展——

在常设主宾省四川省展馆，智能机器人、3D医疗打印机等展品引人注目；在重庆涪陵区展台，重庆华峰、重庆万达薄板等先进材料领域头部企业携最新产品亮相……

本届西洽会期间，举办了“跨国公司重庆行”、“投资西部行”重点产业项目路演对接等活动，共计签约重大项目247个。其中，智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业、先进材料等重点产业补链强链延链项目签约近170个、正式合同额近1600亿元。

持续扩大高水平对外开放，西部地区从内陆腹地迈向开放前沿——

7年来，西洽会与西部地区同频共振，成为共建“一带一路”、推进新时代西部大开发的重要平台。

如今，西部陆海新通道已通达127个国家和地区的563个港口，运输货物品类达1250余种，带动中西部地区进一步释放外贸潜力。今年一季度，西部陆海新通道沿线“13+2”省区市经新通道进出口总值超2000亿元，同比增长超10%，规模创历史新高。本届西洽会上，重庆同广西、四川、贵州、陕西等西部陆海新通道沿线省份进一步加强产业链共建共享，共签约产业合作项目46个、正式合同额近400亿元。

为企业出海保驾护航，重庆市委金融办在西洽会期间发布了5项金融服务工具——整合集成西部陆海新通道沿线“13+2”省区市的金融机构库、产品汇、案例集、政策通、供需桥，扩大通道金融服务的触达面，让更多企业高效便捷获得优质金融服务。

共绘开放合作新图景，共谱互利共赢新乐章。已成功举办7届的西洽会，正助力西部地区在高水平对外开放中实现高质量发展。

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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