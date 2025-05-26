“创青春”中国青年创新创业周在长沙开幕
2025年05月26日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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本报长沙5月25日电 （记者申智林）25日，由共青团中央、商务部、国家卫生健康委员会、国家税务总局、中共湖南省委联合举办的“创青春”中国青年创新创业周在湖南长沙开幕。青年科学家、青年企业家代表、全国知名创投机构负责人、优秀创业青年代表等1300余人参加，围绕“青春为中国式现代化挺膺担当”主题，共商青年创新创业发展大计。
活动现场发布了2025年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”榜单，涵盖新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、高端装备、机器人、生物医药、种业科技等8个领域122个技术攻关榜题。
中国青年创新创业周期间，将陆续举办创业项目投融资对接会、中国青年（大学生）创业英才训练营等16项配套活动，预计将在湖南省各市州、高校同步开展35场创新创业大讲堂、50余场创业导师对接会、10余场大学生创投基金进校园和40余场创新创业赛事活动等。
《 人民日报 》（ 2025年05月26日 12 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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