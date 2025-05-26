本报广州5月25日电 （记者罗艾桦）2025全球智能机器人发展大会日前在广东广州白云国际会议中心举办，近20款凝聚当下最新科技的智能机器人亮相。与此同时，来自中国、美国、日本、新加坡、芬兰等近30个国家和地区的行业代表汇聚一堂，聚焦技术前沿、产业赋能与国际合作，热烈探讨人形机器人的应用潜力、人工智能应用进展、智能制造、机器人化智能制造技术、人形机器人的仿生机制与创新应用等话题。

与会人员还围绕“人工智能和机器人技术如何为有抱负的年轻职业人士提供帮助”“人类与智能机器互联的劳动力”及“成熟工人如何接应新兴技术”等热点主题展开了探讨。

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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