2025全球智能机器人发展大会在广州举办
2025年05月26日05:43 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报广州5月25日电 （记者罗艾桦）2025全球智能机器人发展大会日前在广东广州白云国际会议中心举办，近20款凝聚当下最新科技的智能机器人亮相。与此同时，来自中国、美国、日本、新加坡、芬兰等近30个国家和地区的行业代表汇聚一堂，聚焦技术前沿、产业赋能与国际合作，热烈探讨人形机器人的应用潜力、人工智能应用进展、智能制造、机器人化智能制造技术、人形机器人的仿生机制与创新应用等话题。
与会人员还围绕“人工智能和机器人技术如何为有抱负的年轻职业人士提供帮助”“人类与智能机器互联的劳动力”及“成熟工人如何接应新兴技术”等热点主题展开了探讨。
《 人民日报 》（ 2025年05月26日 12 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- “梦幻灵境mini版”文博会圈粉，沉浸式体验一秒入境！
- “这个数字人苏东坡也太逼真了吧！”在第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会人民网“梦幻灵境mini版”空间，观众对着超写实数字人苏东坡发出惊叹。 作为中国重要的一个国家级、国际化、综合性的文化产业博览交易会，本届文博会以“创新引领潮流，创意点亮生活”为主题，坚持“综合展+专业展”的办展模式，全方位推动数字技术与文化产业的深度融合发展。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开