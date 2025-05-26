本报泉州5月25日电 （记者钟自炜）走进福建泉州智能化粮库，传感器像敏锐的“医生”，24小时监测着粮温、湿度、虫害等指标，智能控制系统大屏实时跳动各项数据。不同于传统粮仓依赖保管员经验，这里利用区块链溯源技术实现粮食入库到出库的全流程数据追溯，完成从传统“广积粮”到“智守粮”的进阶。

泉州建设福建首个粮食智慧互联产业园，推动中储粮成都储藏研究院在泉州石狮市设立县级实验基地；利用大数据模型，对粮库火灾及粮食品质变化等潜在风险进行预警；建设低温成品粮库、推广应用绿色仓储技术改造升级等，提升辖区内粮食仓储设施现代化水平。

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经