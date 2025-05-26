葛孟超

为科技创新提供全生命周期、全链条的金融服务，推动形成多元化、多层次、多渠道的科技投入格局

“专利密集型企业知识产权质押贷款及时到账，让企业开足马力搞研发、上产线。”今年4月，上海谙邦半导体设备有限公司凭借“晶圆传送设备及传送方法”等22项核心专利集群，获得兴业银行1000万元贷款，资金将用于新一代智能化传送设备的量产，预计今年市场份额有望提升至15%。

金融“活水”源源而至，滋养更多高科技的“金种子”破土而出、拔节生长。

习近平总书记强调：“要聚焦金融服务科技创新的短板弱项，完善金融支持创新体系，推动金融体系更好适应新时代科技创新需求。”

当前，全球科技革命与产业变革风起云涌，人工智能、量子计算、生物医药等前沿领域加速演进。强大的科技投入是支撑前沿科技领域和未来产业发展的必要条件。从国内外实践看，发展科技金融是促进科技创新与产业创新深度融合的必由之路，金融是支撑高水平科技自立自强的重要力量，不可或缺。

前不久，科技部、中国人民银行等7部门联合发布《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》（以下简称《政策举措》），就统筹推进创业投资、银行信贷、资本市场、科技保险、债券发行等政策工具支持科技创新作出明确部署，旨在为科技创新提供全生命周期、全链条的金融服务，推动形成多元化、多层次、多渠道的科技投入格局。《政策举措》有三方面突出亮点。

发力精准——近年来，我国金融和科技部门通力协作，加强制度和市场体系建设，在债权、股权、保险等方面取得长足进步，科技金融服务的多样性和支持强度明显提升。不过，科技创新在融资方面还面临直接融资渠道“限制”较多、长期资本与耐心资本供给不足等“缺口”“短板”。据《政策举措》要求，未来将统筹运用多种科技金融政策工具，包括国家创业投资引导基金、债券市场“科技板”，重大技术攻关、中试、网络安全等风险分散试点等“新品种”，来加强金融资源供给，精准适配科技型企业发展不同阶段的金融需求，引导金融更多投早、投小、投长期、投硬科技，突出对科技创新重要环节、重大任务的重点支持。

系统集成——科技创新覆盖从研发到生产的全过程，不同类型创新活动在不同阶段，资金需求规模、融资方式各不相同。根据《政策举措》，从创业投资到开展技术改造、企业并购、上市融资，符合要求的科创企业融资路上将一路“绿灯”。这背后，是多种金融工具的组合发力，是金融市场的有序衔接，是财税货币产业政策的协同配合。科技金融对科技创新活动全过程、多维度托举，避免资金“断点”制约技术转化，支持科技创新持续壮大根基，不断做强新质生产力，催动更多发展跃升。

改革牵引——“构建同科技创新相适应的科技金融体制”“积极发展科技金融”，是深化科技体制改革、深化金融体制改革的重要内容。从“在全国范围内推广‘创新积分制’”到“健全创业投资退出渠道”，从“优化国有创业投资考核评价机制”到“完善产品、服务创新机制和监管激励保障政策”，此次政策安排，充分体现了改革的牵引作用，以完善体制机制为抓手，进一步厘清政府和市场边界，有力破除创投基金“募投管退”运转链条上的堵点卡点，推动银行机构敢贷、愿贷，将不断增强金融机构和资本市场支持科技创新的内生动力。

《政策举措》亮相，为科技创新加油打气，也为完善科技金融体系、拓展科技金融市场赋予广阔空间。我国拥有完备的产业体系、广阔的金融市场和强大的科技创新力量，《政策举措》落实落细，将有力促进形成“科技—产业—金融”良性循环，推动资金链与创新链产业链人才链深度融合，使“科技之花”结出更多“产业硕果”，为实现高水平科技自立自强注入澎湃动能。

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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