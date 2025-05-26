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什么是离境退税？（财经科普）

本报记者  王 观
2025年05月26日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　4月26日，商务部等6部门发布通知，进一步优化离境退税政策，引起广泛关注。那么，离境退税退的是什么税？

　　通常而言，大多数国家的商品价格中会包含增值税。所谓离境退税，是指境外旅客在离境口岸离境时，对其在退税商店购买的退税物品退还增值税。境外旅客则是指在我国境内连续居住不超过183天的外国人和港澳台同胞。

　　离境退税是我国顺应国际潮流，为方便境外旅客推出的重要税收激励举措，有利于增强外国游客对我国商品的消费需求，释放境外旅客的消费潜力。数据显示，2024年，办理离境退税的境外旅客数、退税商品销售额、退税额同比分别增长2.3倍、1.2倍、1.3倍。

　　“即买即退”作为一项便利服务举措，是离境退税政策的升级优化，旨在为境外旅客提供更加便捷、多样化的退税选择。今年4月，国家税务总局将离境退税“即买即退”从多地试点推广至全国。

　　与传统离境退税的办理流程相比，“即买即退”最大的特色和亮点在于将退税环节提前，境外旅客在购物环节就能拿到退税款，更加直观地感受到退税带来的实惠，有利于旅客在购物现场领取退税款用于再消费。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月26日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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