本报记者 赵展慧 刘军国

​“这儿原来是座砖窑厂，现在被我们改造成了一座陶瓷艺术馆。”在浙江杭州湘湖边，湘旅集团副总经理曹凯指着一个烟囱告诉记者。

初夏时节的湘湖，6.1平方公里的葫芦状水面在一片绿意中铺展，引来许多观光客。而这里也曾经因为周边村落、砖瓦制造业急剧发展导致水质下降、湖面萎缩，经过多年的持续整治，才逐步恢复生机。

虽然多年整治成效显著，但生态环保投入不足、可持续发展能力有限等问题依然制约着湘湖地区的绿色发展。

生态环境导向的开发（EOD）模式为湘湖治理带来新思路。“在国家开发银行中长期贷款资金支持下，我们将生态环境治理项目和绿色产业开发项目一体化实施，用产业发展的收益反哺生态环境的治理投入，提升自身造血能力。”湘湖国家旅游度假区管委会主任徐斌介绍。

“生态环境治理模式创新，融资模式也要随之创新。”国开行浙江分行客户一处副处长李颖介绍，国开行总分行联动，提供“融资+融智”服务，参与制定一体化实施方案。浙江分行通过与管委会深入对接，围绕湘湖生态保护、发展规划和产业布局，统筹考虑资源账、资金账和资产账，推动构建政府主导、金融支持、社会资源参与的合作机制，有力支持项目落地。截至2024年底，国开行浙江分行对相关项目的贷款余额达62.3亿元。

项目实施后，一个绿色发展的良性循环正在形成。一方面，加快“腾笼换鸟”，高能耗、低产出产业退出，引进紫光未来工厂、先临三维、云尖信息技术等一批龙头企业，新兴产业快速集聚；另一方面，湘湖水域和水体环境治理加速，不断改善的自然环境又吸引了智能视觉、数字经济、生物医药等高端前沿产业的研发部门以及一批高层次人才来此入驻，进一步加快这一区域绿色转型的步伐。

如今的湘湖，不仅自然风光如画，科创图景也正加速铺展。湘湖院士岛上，工作室、报告厅、综合办公楼等建筑林立，科研专家团队与当地科技企业在这里开展资源和项目对接，共同推动成果转化。

不仅在浙江，政策性金融在加大绿色金融支持力度的同时，不断探索创新绿色金融产品服务，提升服务绿色发展的质效。

在甘肃，国开行甘肃分行近日发放首笔可持续发展挂钩贷款，用于支持酒泉市瓜州县7.87万亩高标准农田建设。这笔贷款将农田节水率与贷款利率优惠挂钩，促进发展节水灌溉，预计可实现年节水量不少于690万吨。

在新疆，国开行新疆分行以“前期贷款+中长期贷款”产品组合，支持华电木垒二氧化碳压缩空气储能综合能源示范项目稳步推进。该项目是全球最大的二氧化碳储能电站，建成后将助力当地进一步提高新能源消纳能力，缓解电网调峰压力。

今年1—4月，国开行发放绿色贷款超过2500亿元，重点支持了绿色基础设施、清洁能源、生态保护和污染防治等领域。“近年来，绿色贷款在我们全部信贷资产中的占比不断提升。”国家开发银行有关负责人表示，下一步国开行将立足职能定位，用好碳减排支持工具等政策，着力为绿色发展提供稳定中长期资金支持，助力美丽中国建设。

《 人民日报 》（ 2025年05月26日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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