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双向奔赴 双赢选择（编辑手记）

吴月辉
2025年05月26日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　近年来，越来越多的博士毕业生选择进入企业发展。这一趋势的出现与行业需求变化、就业观念转型以及政策引导等多重因素密切相关。

　　当前，人工智能、生命科学、新能源等前沿领域蓬勃发展，企业对高端科研人员的需求日益增长。博士毕业生凭借其深厚的科研背景，能够在企业中觅得富有挑战性的职位。例如，在人工智能领域，许多博士选择加入人工智能企业，参与算法研发、数据分析等工作。这些岗位不仅待遇优厚，还能提供直接参与行业前沿研究的机会。与此同时，年轻一代博士毕业生的就业观念也在转变。在高校科研院所岗位供给不足，学术路径竞争异常激烈的当下，一些博士毕业生转向企业，寻求更明确的职业发展路径成为新选择。

　　博士毕业生选择到企业就业，是一种双赢的选择，既有利于个人发展，又有利于企业的发展和创新。未来，随着科技创新与产业创新日益深度融合，这一趋势还将进一步加强。一方面，教育部门需持续优化培养结构、扩大专业博士比例，注重培养解决实际问题的能力，从而与企业需求更契合。另一方面，企业也需优化人才使用策略，充分激发博士的科研潜力。希望各界共同努力，让博士毕业生的舞台更宽广，为推动企业创新和科技发展发挥更大的作用。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月26日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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