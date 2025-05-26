打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

低空经济振翅时，安全之翼需固牢

刘若涵
2025年05月26日08:44 | 来源：科技日报
小字号

原标题：低空经济振翅时，安全之翼需固牢

近日，在国家发展改革委举行的新闻发布会上，发言人强调，安全是低空经济发展的首要前提，将严厉打击“黑飞”行为，促进低空经济安全健康发展。

放眼当下，低空经济正以前所未有的速度“飞跃”千行百业。各地结合实际，积极探索“低空+文旅”“低空+物流”“低空+农业”等丰富场景，催生出直升机旅游观光、低空灯光秀、无人机播种施肥、低空勘察地质灾害、无人机城市巡检、空中出租车等新业态。据中国民航局预测，今年我国低空经济的市场规模将达1.5万亿元。

然而，在这片万亿级新蓝海上，安全问题却如暗礁般浮现：云南大理，游客无人机违规穿越千年古塔时“炸机”失控；江苏苏州，某景区直升机坠落造成伤亡；福建泉州，千余架无人机在烟花表演中坠落……一些地方出现的意外事故，不免引发人们对低空飞行安全的担忧。

曾有声音认为，对于低空经济这样的新生事物，不妨让其“先火起来再说”。显然，这种观点忽视了安全对于飞行活动的特殊重要性。1908年，当莱特兄弟的“飞行者一号”腾空短短数年后，空难便夺走了第一位乘客的生命。1937年，“兴登堡”号飞艇自燃的熊熊火光，迫使航空业重新审视氢气动力的安全性。历史经验告诫我们，人类征服天空的历程始终与风险相伴，即便是低空飞行活动，也同样涉及空中及地面人员的生命安全，不容一丝侥幸。

与百年前不同，如今的低空事故往往有着更复杂的成因。既有极端大风、雷电等环境因素，也有操作失误、安全意识淡薄等人为因素；既有产品质量参差不齐、抗干扰能力差等技术问题，也有安全标准和相关规范不够完善、飞手培训和资质认证体系较为缺乏的管理问题等。

因此，固牢低空经济“安全之翼”，需举多方之力。在技术层面，企业和科研院所需加强飞行器自主避障、抗通信干扰、高精度导航等技术的攻关，加快电子围栏、人工智能动态监测等技术在反控反制设备中的应用；在管理层面，需加强对无人机飞手的技术培训及准入资格认证，健全跨部门数据共享机制，提升低空空域的数字化调度与安全协同管理水平；在制度层面，有关部门需细化低空飞行标准、事故责任认定等规则，完善低空安全监管责任体系，为治理无证操作等违规“黑飞”行为奠定制度基础。

低空经济振翅腾飞，是创新驱动发展的生动实践。我们期待，低空经济能够固牢“安全之翼”，稳稳飞向更加广阔的蓝天。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
邀您共创！人民网“初芯”智能体平台开放试用
　　如何让主流价值深度融入智能化浪潮？人民网在4月18日启动“数据智能伙伴计划”的基础上，于5月25日正式推出“初芯”智能体平台。即日起，全国文化传媒机构可通过指定渠道免费体验“初芯”智能体平台，共同构建符合主流价值观的AI应用生态。…
“梦幻灵境mini版”文博会圈粉，沉浸式体验一秒入境！
　　“这个数字人苏东坡也太逼真了吧！”在第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会人民网“梦幻灵境mini版”空间，观众对着超写实数字人苏东坡发出惊叹。 作为中国重要的一个国家级、国际化、综合性的文化产业博览交易会，本届文博会以“创新引领潮流，创意点亮生活”为主题，坚持“综合展+专业展”的办展模式，全方位推动数字技术与文化产业的深度融合发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部