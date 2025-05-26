刘若涵

原标题：低空经济振翅时，安全之翼需固牢

近日，在国家发展改革委举行的新闻发布会上，发言人强调，安全是低空经济发展的首要前提，将严厉打击“黑飞”行为，促进低空经济安全健康发展。

放眼当下，低空经济正以前所未有的速度“飞跃”千行百业。各地结合实际，积极探索“低空+文旅”“低空+物流”“低空+农业”等丰富场景，催生出直升机旅游观光、低空灯光秀、无人机播种施肥、低空勘察地质灾害、无人机城市巡检、空中出租车等新业态。据中国民航局预测，今年我国低空经济的市场规模将达1.5万亿元。

然而，在这片万亿级新蓝海上，安全问题却如暗礁般浮现：云南大理，游客无人机违规穿越千年古塔时“炸机”失控；江苏苏州，某景区直升机坠落造成伤亡；福建泉州，千余架无人机在烟花表演中坠落……一些地方出现的意外事故，不免引发人们对低空飞行安全的担忧。

曾有声音认为，对于低空经济这样的新生事物，不妨让其“先火起来再说”。显然，这种观点忽视了安全对于飞行活动的特殊重要性。1908年，当莱特兄弟的“飞行者一号”腾空短短数年后，空难便夺走了第一位乘客的生命。1937年，“兴登堡”号飞艇自燃的熊熊火光，迫使航空业重新审视氢气动力的安全性。历史经验告诫我们，人类征服天空的历程始终与风险相伴，即便是低空飞行活动，也同样涉及空中及地面人员的生命安全，不容一丝侥幸。

与百年前不同，如今的低空事故往往有着更复杂的成因。既有极端大风、雷电等环境因素，也有操作失误、安全意识淡薄等人为因素；既有产品质量参差不齐、抗干扰能力差等技术问题，也有安全标准和相关规范不够完善、飞手培训和资质认证体系较为缺乏的管理问题等。

因此，固牢低空经济“安全之翼”，需举多方之力。在技术层面，企业和科研院所需加强飞行器自主避障、抗通信干扰、高精度导航等技术的攻关，加快电子围栏、人工智能动态监测等技术在反控反制设备中的应用；在管理层面，需加强对无人机飞手的技术培训及准入资格认证，健全跨部门数据共享机制，提升低空空域的数字化调度与安全协同管理水平；在制度层面，有关部门需细化低空飞行标准、事故责任认定等规则，完善低空安全监管责任体系，为治理无证操作等违规“黑飞”行为奠定制度基础。

低空经济振翅腾飞，是创新驱动发展的生动实践。我们期待，低空经济能够固牢“安全之翼”，稳稳飞向更加广阔的蓝天。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经