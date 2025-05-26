田 鹏

原标题：A股指数“上新”加速 市场指数供给步入“快车道”

据中证指数有限公司（以下简称“中证指数”）官网消息，5月27日将正式发布上证科创板计算机主题指数，为市场提供更丰富的投资标的。随着该指数“入列”，年内A股指数“上新”数量已达402条，同比增长24.01%。

在《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）等一系列政策举措的引导下，一批符合国家战略、表征金融“五篇大文章”、反映新质生产力、专精特新等特色指数接连发布，“中国品牌”指数体系持续优化完善，推动A股指数国际影响力稳步提升。

接受《证券日报》记者采访的专家表示，当前，中国指数化投资正步入高质量发展新阶段。《行动方案》提出的“开发—运营—风控”三位一体改革，将推动被动投资从规模扩张向生态完善升级。在此过程中，宽基ETF作为“压舱石”、策略型产品作为“增长极”、年轻化与机构化作为“双引擎”，将共同构建多层次资本市场新格局。未来，随着资本市场改革深化与居民财富管理需求升级，指数化投资有望成为居民财富保值增值与机构资产配置的核心工具，进而驱动指数体系持续迭代创新，在服务实体经济与国家战略中发挥更大效能。

呈现两大特征

今年以来，A股市场指数“上新”呈现出鲜明的政策响应特征。从新“国九条”提出“推动指数化投资发展”，到《行动方案》明确“持续加强优质指数供给”指导思想，一系列政策举措引领资本市场指数供给步入“快车道”。

除了整体数量出现明显增长外，多个细分品类也出现了结构性优化与创新突破。以债券类指数为例，据Wind资讯数据统计，今年以来，A股市场累计发布154条债券类指数，同比增长42.59%。其中，利率债指数占比近七成，为市场提供了更丰富的利率风险对冲工具；信用债指数在政策鼓励下，覆盖范围进一步拓展至中小微企业债领域，助力解决中小企业融资难题。

对比去年同期来看，年内“上新”指数资产类型拓展到更多资产类型。这也与《行动方案》提出的“不断丰富指数产品体系”要求相呼应。例如，中证指数于2月10日推出中证养老目标基金中基金指数，不仅填补了基金资产类型指数的空白，更为个人养老金投资提供了参考标尺，标志着指数化投资向多元化资产配置领域迈出关键一步。

政策响应特征还在于指数“上新”与国家发展战略的深度同频。在监管层鼓励上市公司通过回购稳定市场的政策导向下，中证港股通回购指数、中证香港回购指数于1月14日发布，通过量化上市公司回购行为，为投资者提供逆向布局优质资产的新视角。更具标志性的是，中证沪深港生物科技主题指数、中证沪深港芯片产业指数、中证精选市场算力主题指数等重磅产品相继落地，其样本企业聚焦生物医药、半导体、算力基础设施等战略性新兴产业，精准呼应“新质生产力”战略部署，通过资本市场定价机制引导资源向创新驱动领域集聚，实现政策导向与产业升级的双向赋能。

除了鲜明的政策响应特征外，年内“上新”指数的编制逻辑更趋精细化，呈现出“主题深化+场景细分”的显著趋势，在现有主题指数框架下进行进一步切割，精准捕捉产业升级的微观脉络。

例如，5月16日发布的中证科创创业机器人指数，首次跨市场选取40家为机器人提供感知、控制等核心技术的企业。其中，科创板与创业板公司占比达72%。相比之下，2024年同期的主题指数主要集中于数字经济等宏观领域。

南开大学金融发展研究院院长田利辉向《证券日报》记者表示，未来，指数产品创新步伐将持续加快，指数体系的拓展维度也将日益多元。从覆盖范围看，将从宽基指数向细分主题指数延伸，精准聚焦特定行业或领域。从资产类别看，将从单一股票资产拓展至多资产类别，实现股票、债券、商品等多品类联动。从地域布局看，将从境内市场逐步迈向全球市场，构建更具国际视野的指数体系。

全链条协同

事实上，A股指数的结构性优化与国家战略的深度绑定，以及编制逻辑持续精细化，反映出我国资本市场指数化投资加速高质量发展的良好局面。

1月26日，中国证监会发布的《行动方案》提出12条具体举措，为指数化投资高质量发展搭建清晰明确的政策指引框架。随后，市场各参与主体积极响应，从产品体系、发展生态等多维度全面发力、协同推进，为指数化投资生态注入全新活力。

例如，在丰富指数基金产品体系方面，股票ETF与债券ETF不断推新。据Wind资讯数据统计，自《行动方案》发布以来，截至目前，共有35家基金公司推出的114只ETF产品相继上市。其中，既有跟踪科创200指数、创业板50指数等核心宽基指数的股票ETF产品，还包括首批基准做市信用债ETF产品。

值得一提的是，优化指数化投资发展生态的行动更多元。在产品注册发行上，建信基金和南方基金成为首批同时上报ETF及联接基金的公司。机构参与ETF集合申购的案例也随之涌现，如北京诚通金控投资有限公司参与换购中证500ETF份额。

在推进指数化投资双向开放方面，5月19日，深圳证券信息有限公司与恒生指数有限公司合作编制并联名发布国证恒生大湾区数字经济指数、国证恒生大湾区消费指数，旨在提供特色跨境投资标的，更好服务投资者跨境资产配置需求。

深圳证券信息有限公司有关负责人表示，本次合作是两家粤港澳大湾区指数机构，充分发挥指数市场表征和投资引导作用，助力深港两地持续拓展互联互通机制，更好服务高水平双向开放的一次积极创新实践。

这些举措共同推动指数化投资生态从“单一产品供给”转向“全链条能力建设”。在田利辉看来，当监管层、编制机构、基金公司、投资者形成“政策引导—市场响应—生态反哺”的正向循环，指数化投资便真正成为驱动资本市场高质量发展的“基础设施”，其承载的不仅是投资工具的创新，更是金融服务国家战略的深度实践。

(责编：杨曦、陈键)

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