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本周央行公开市场9460亿元逆回购到期

刘 琪
2025年05月26日08:52 | 来源：证券日报
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原标题：本周央行公开市场9460亿元逆回购到期

5月份以来，中国人民银行（以下简称“央行”）综合运用多种货币政策工具，保持流动性充裕。

5月15日降准0.5个百分点，预计将向市场提供长期流动性约1万亿元。公开市场操作方面，5月6日至5月9日净回笼7817亿元，5月12日至5月16日净回笼3501亿元，5月19日至5月23日净投放4600亿元。另外，5月23日，央行开展了5000亿元MLF（中期借贷便利）操作，对冲到期的1250亿元MLF后实现净投放3750亿元。

“本月央行MLF延续超额续作，配合降准释放长期流动性，保持流动性充裕。”中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示，5月份以来，降准，政策利率、存款利率、LPR（贷款市场报价利率）下调，同时公积金贷款利率调降、结构性货币政策工具利率下调等一系列宽货币工具集中落地。央行在2025年第一季度中国货币政策执行报告中延续适度宽松的货币政策取向，并表明将运用多种政策工具保持流动性充裕，结合5月份以来主要的流动性操作来看，央行呵护流动性的态度仍然明确。

展望5月份最后一周资金面，华西证券发布研报称，税期叠加跨月，季节性因素影响或较大，在银行负债端仍有压力的背景下，资金面平稳还需依赖央行呵护。

5月26日到5月30日逆回购到期量为9460亿元。前述研报认为，考虑到最后一周将遇税期和跨月，结合近期央行持续呵护流动性的政策取向来看，预计央行可能会维持一定的投放力度以缓解资金面压力。

值得一提的是，4月份央行开展了6000亿元MLF，对冲到期的1000亿元MLF后实现净投放5000亿元。同时，4月份央行开展了12000亿元买断式逆回购操作，其中3个月期7000亿元，6个月期5000亿元，但由于当月分别有12000亿元3个月期和5000亿元6个月期买断式逆回购到期，所以此次操作缩量5000亿元。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，依照4月份的情况来看，5月份MLF大额加量续作，也可能意味着本月买断式逆回购将再度缩量续作，以满足商业银行对央行融资工具需求的结构性调整。考虑到5月份降准落地，预计本月中期流动性整体投放或出现小幅缩量。

明明也表示，考虑到5月份MLF和降准累计实现约1.4万亿元的长期资金净投放，在资金面稳定偏松的情况下不排除买断式逆回购部分净回笼的情况。

(责编：杨曦、陈键)
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