张芗逸

原标题：制造业“绿”发展 经济社会转型步伐在加快

5月23日，国务院常务会议审议通过《制造业绿色低碳发展行动方案（2025－2027年）》（以下简称《行动方案》），会议指出，要推进传统产业深度绿色转型，结合大规模设备更新等政策实施，积极应用先进装备和工艺，加快重点行业绿色改造升级。

北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏认为，推动制造业绿色低碳发展意义重大，《行动方案》等政策的落地将助力经济转型，推动制造业从“规模速度”向“质量效益”转变，实现高端化、智能化、绿色化发展。

制造业加速转型

近年来，随着推进制造业绿色低碳发展的政策密集出台，制造业绿色转型取得了积极进展。

例如，工业和信息化部（以下简称“工信部”）等七部门2024年出台的《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》要求，到2030年，制造业绿色低碳转型成效显著，传统产业绿色发展层级整体跃升，产业结构和布局明显优化。

在政策支持下，制造业发展的绿色底色持续强化。工信部数据显示，2024年国家级绿色工厂达到6430家，实现产值占制造业总产值比重约20%，比上年增加2个百分点。

同时，本次国务院常务会议强调，“加快重点行业绿色改造升级”。

中国商业经济学会副会长、华德榜创始人宋向清认为，这将涉及钢铁、化工、有色、建材、轻工纺织等传统行业。在政策引导和资金等要素的支持下，传统行业将加大在技术改造、设备更新和节能减排等方面的投入，探索新的生产模式和商业模式，加速产业结构的优化升级，从而提高整个制造业的绿色低碳发展水平。

以钢铁行业为例，今年2月份，工信部印发了《钢铁行业规范条件（2025年版）》，着力推动钢铁行业高质量发展，全面更新提高了工艺装备、环境保护、资源消耗、安全生产等基础指标要求。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊向《证券日报》记者表示，钢铁、化工、有色、建材等行业是制造业中的耗能大户和污染物排放重点领域，这些行业将面临更严格的环保要求和节能减排任务，需要通过大规模的技术改造和设备更新，淘汰落后产能，推广应用先进的绿色制造技术和工艺，以实现绿色转型。

政策引导下，钢铁行业正在加快转型步伐。根据中国钢铁工业协会数据，截至2025年4月20日，共有189家钢铁企业完成或部分完成超低排放改造和评估监测。其中，141家企业全过程完成超低排放改造，涉及粗钢产能约5.91亿吨。

“钢铁行业通过设备更新与绿色技术改造，提升了竞争力，为绿色制造体系构建提供了支撑。”田惠敏表示，大规模设备更新政策将推动新旧动能转换，助力传统产业向先进制造业转型。本次国务院常务会议提出传统产业深度绿色转型“结合大规模设备更新等政策实施”，未来相关政策有望在促进投资增长，带动技术改造，助力经济稳定与长远发展方面发挥更大作用。

政策加力支持引导

此前，工信部新闻发言人、运行监测协调局局长陶青曾在国新办2024年10月23日举行的新闻发布会上表示，下一步，工信部将着眼健全绿色低碳发展机制，制定出台《行动方案》，助力经济社会发展全面绿色转型。

对于《行动方案》的具体内容，陶青介绍，《行动方案》将包括加快推进工业产品碳足迹核算标准制定，加强新兴固废综合利用体系建设，积极推动清洁低碳氢在工业领域应用等方面内容。

在田惠敏看来，完善标准体系，制定能效标杆值、绿色产品认证规则，建立碳足迹数据库将从政策层面推动制造业绿色低碳发展，显著提升环境效益，降低能耗与碳排放。

本次国务院常务会议还指出，要加强共性技术攻关，完善重点领域标准，优化相关政策，健全绿色制造和服务体系，更好地支持和帮助企业转型升级。

对此，宋向清表示，未来，制造业绿色低碳发展的相关政策法规将进一步细化。以完善重点领域标准为例，未来政策层面有望加强绿色低碳标准的制定和修订工作，完善产品能效标准、碳排放标准、绿色制造标准等，以标准引领制造业绿色低碳发展。

宋向清建议，接下来，可以加强财政金融政策支持，设立专项扶持资金，对企业绿色技术研发、节能减排项目、绿色改造升级等给予资金补贴和奖励，鼓励企业加大对绿色技术的引进、消化、吸收和再创新力度，加快绿色技术的推广应用，提高绿色技术在制造业中的应用比例。

(责编：杨曦、陈键)

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