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“端午经济”升温 “健康”小粽子撬动大市场

张 敏
2025年05月26日08:59 | 来源：证券日报
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原标题：“端午经济”升温 “健康”小粽子撬动大市场

距离端午节仅剩一周时间，南北粽企已悄然打响年度“甜咸之争”。《证券日报》记者走访发现，今年这场“舌尖上的较量”呈现新态势：传统口味稳守市场基本盘，新派口味突围，健康化趋势凸显，叠加艾草香囊等节令商品，共同描绘出端午消费新图景。

在北京市大兴区某仓储式会员超市内，粽香四溢。花椒鸡肉、黑松露云腿等创新口味被摆放在显眼位置，与传统豆沙、蜜枣粽形成“攻守对垒”。

“我们通过沉浸式消费场景测试市场反应，低糖、健康类粽子的复购转化率超预期。”该超市负责人对记者透露，现制现售模式显著提升了创新口味的接受度。

迎合多元消费

满足不同口味

每年，各大粽子品牌都会积极尝试创新口味，这一举措不仅贴合了年轻群体的消费偏好，更为消费者在传统口味之外带来了新奇的味觉盛宴。

“自4月下旬起，我们便陆续推出各类粽子产品，已涵盖20余种不同口味。除了鲜肉粽、咸蛋黄粽、豆沙粽等经典传统口味，我们还准备了手作枫泾大五花肉粽、宣威火腿粽、西安黄米蜜枣粽、宁波碱水粽等具有地域特色的口味，满足不同消费者的口味偏好。”叮咚买菜方面有关人士向《证券日报》记者介绍说。

星巴克相关负责人向《证券日报》记者提到，今年推出五款口味的星冰粽，巧妙融合传统粽子风味与新中式茶点特色，实现创新搭配。在包装设计上，星冰粽采用了好运祈福五彩绳与竹编食盒相结合的风格，盒内则是精心设计成龙舟样式。

“我们的粽子主要在淘宝平台上销售，端午节前一个月是我们线上销量的爆发期。”1980烧肉粽淘宝店铺负责人对记者表示，线上线下的客群存在明显差异，购买偏好和习惯也各不相同。为此，公司计划从明年开始，针对线上市场推出更多新款粽子，与线下门店形成差异化竞争，进一步拓展线上业务。

“如今，消费者在选购粽子时，更倾向于在社交平台上‘种草’。像广东肇兴的鼎湖山裹蒸粽、辽宁盘锦的清水粽子、广西巴马火麻粽等具有地方特色的粽子，在爱尝鲜的消费者群体中颇受欢迎。这反映出消费者对粽子需求的多元化趋势。”淘宝天猫食品生鲜行业粽子品类负责人对《证券日报》记者表示。

多个平台数据显示，今年粽子整体销售态势良好，成交金额同比增长近七成。此外，粽子的热销还带动了艾草、菖蒲、香囊等节令商品的销量爆发。

事实上，粽子、月饼等核心节令品类，凭借深厚的文化底蕴和传统消费习惯，在市场中占据重要地位。从市场规模来看，中国数据研究中心数据显示，2024年，粽子行业受文旅经济、礼品经济带动，增长率达8%，中国粽子市场规模首次突破百亿元，达到103亿元，预计2025年粽子市场规模将达到110亿元。

广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬对《证券日报》记者表示，粽子市场已然构筑起稳固的节日消费格局，面对消费者日益多元且不断变化的需求，创新升级与产品迭代对品牌发展至关重要。粽子品牌唯有持续深耕，积极探索新口味、新包装与新营销策略，同时注重提升产品性价比，方能在激烈的市场竞争中站稳脚跟。

主打健康的粽子

受到追捧

今年，粽子消费呈现出显著的健康化趋势，多个品牌的低GI（低升糖指数）粽子一经推出，就受到市场追捧。

本来生活相关负责人对《证券日报》记者表示：“我们与奇正青稞、尖坚简健康科技合作推出了一款低糖青稞粽，青稞是人类食用谷物中膳食纤维含量的佼佼者，这款粽子的膳食纤维含量较其他粽子高出不少，并且我们确保它每一种口味都符合低糖标准，解决了传统粽子高油高糖的问题。”

叮咚买菜方面也提到，低升糖粽子在原料选择上，将大部分糯米替换为燕麦米等谷物，这些食材富含膳食纤维，能有效降低粽子的GI值，提升营养价值。同时，加入红小豆、芸豆等豆类，既增加蛋白质含量，又提供丰富矿物质与维生素。

在前述会员超市，消费者程女士对记者说：“家里人血糖偏高，我在挑粽子的时候，首先就会考虑低糖、低脂的款式。现在这些主打健康概念的粽子，在保证美味的基础上，更注重健康和营养的搭配，确实满足了大家对健康饮食的需求。”

朱丹蓬对记者表示，低升糖粽子在市场上受到热捧，无疑是健康饮食潮流与传统节令文化相互交融碰撞的结果。食品企业凭借技术创新和原料优化举措，成功使传统粽子在坚守原有风味特色的基础上，更好地契合了现代人对健康饮食的追求。

本来生活商品中台总经理卞宁向《证券日报》记者进一步阐释了粽子健康化发展的必要性。他提到，如今食品行业都在强调营养、健康的概念，像高膳食纤维、低GI等成为热门话题。而粽子传统的GI值较高，如果变化不大，容易让消费者产生口味上的“审美疲劳”，所以各企业都在积极作出创新尝试。

“粽子其实是中国药食同源理念最早的代表之一。当下药食同源的理念重新得到消费者的关注与重视，也为粽子市场的健康化发展提供了更广阔的空间。”卞宁表示。

(责编：杨曦、陈键)
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