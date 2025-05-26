原标题：海信空调全新阵容亮相，海信空气产业悄然浮出水面

5月25日，海信空气产业客户恳谈会在青岛举办，海信空气产业团队与核心合作伙伴进行了长达4个小时的闭门沟通，包括海信、日立、科龙、约克、璀璨等品牌在内的海信家用空调、中央空调全新阵容集体亮相。

记者从参会经销商处得知，此次恳谈会现场还展示了来自海信工业设计中心的概念产品和未来即将上市的海信空调新品，这也是他们首次参加以海信空气产业名义召开的沟通会。此时距离世俱杯开幕还有20天，作为2025FIFA世俱杯全球官方合作伙伴，海信空气产业团队表示，今年海信空气产业将致力于满足消费者对于空调产品的多元和高端需求，助力合作伙伴实现销售增长，现场展示的全新产品阵容，表现出海信已经做好“进攻”准备，也让现场核心经销商充满信心。

此次恳谈会，海信空气产业邀请了山东各地市的核心合作伙伴，沟通了海信空气产业在产品、营销以及零售终端等层面的话题，会上，各位合作伙伴和海信空气产业团队围绕产品需求、销售增长方向以及未来的发展合作展开了深入交流。在多个领域，合作伙伴也直言不讳，对海信空气产业的未来发展提出了中肯的建议。

作为新风赛道的领航者，海信新风空调以新风、温度、声音等维度为突破点，今年出新风空调X3 Pro、璀璨C3 Pro和X7 Pro等世俱杯旗舰产品，不仅能够净化并引入室外的新鲜空气，有效降低室内二氧化碳浓度，还可以排出污染物、过滤微小颗粒、调节温湿度，为大家打造理想的睡眠环境。与此同时，海信空调即将发布的新风空调X6，以及下一代璀璨新风空调也在现场抢先亮相。

此前，中家院健康家电检测中心等权威机构开展的相关实验表明，海信新风空调可以有效调节睡眠的环境、声音和空气，使用海信新风空调睡眠7小时的有效睡眠时长，与传统空调环境下睡眠8小时相近，相当于“1晚多睡1小时”。奥维云网数据显示，海信新风空调不仅2024年位居全渠道销额占有率第一，今年1月至4月的全渠道销额占有率持续占据第一，已经成为消费者首选的新风空调品牌。

现场还展示了包括科龙睡眠空调小耳朵的多款新品。与此同时，海信、日立、约克、璀璨等品牌的中央空调产品也集中亮相，展示出海信在中央空调领域强大的实力和丰富的产品布局。海信空气产业将以先进且全面的技术和产品优势，努力满足不同消费者的偏好和个性化诉求。

多名参会经销商向记者反馈，现场展示的全新全系产品阵容让他们感受到了海信在空气产业的“肌肉”。空气产业团队在会上明确表示，未来将在空气产业领域持续发力，充分发挥海信空调产品和技术优势，助力商家实现增长的同时，全方位满足消费者对于空调的丰富需求，也为当前竞争激烈甚至逐渐走向无序的整个中国空调市场带来一股“新风”。（龙女 徐佳）

(责编：董童、李源)

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