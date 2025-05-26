原标题：中科曙光与海光信息宣布战略重组

5月25日，上海证券交易所主板上市公司曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）与科创板上市公司海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”）共同宣布，两家公司拟进行战略重组。若相关工作顺利推进，将实现产业链相互补充，进一步促进信息产业龙头企业发展，对信息产业格局产生较大影响。

技术协同效应明显，生态优势进一步加强。中科曙光在高端计算、存储、云计算等领域具有深厚积累，海光信息专注于国产架构CPU、DCU等核心芯片设计。中科曙光与海光信息进行整合，将优化从芯片到软件、系统的产业布局，汇聚信息产业链上下游优质资源，全面发挥龙头企业引领带动作用，实现产业链“强链补链延链”。中科曙光系统集成能力将增强海光信息高端芯片与计算系统间的技术和应用协同，进一步推动国产芯片在政务、金融、通信、能源等关键行业的规模化应用，推动我国信息产业健康发展。

品牌影响力大大提升，优势资源协同效应放大。中科曙光和海光信息的战略重组将实现国内信息产业优势企业资源的深度融合，双方在研发、供应链、市场销售资源等方面叠加发力，聚集核心优势力量共同投入到高端芯片及解决方案研发，以更有竞争力的一体化技术方案提升产品与服务的客户满意度，对塑造主流通用的生态体系产生较为深远的影响。

顺应全球产业趋势，服务国家战略需求。当前，全球科技产业正处于快速变革和重构期，此次中科曙光与海光信息的重组符合全球产业链延伸发展的大趋势，有利于打造具有竞争力的创新企业，把握信息产业发展趋势，巩固和扩大两家公司在国产算力产业的积淀，推进算力产业融合发展和国产化进程，在数字中国战略及关键行业应用推进等方面发挥重要作用。

规模效应增厚利润、提质增效重要体现。合并后的公司体量扩大、业务前景广泛，技术实力和市场竞争力等方面将会得到较大提升，为企业的长远发展奠定坚实的资本基础。通过规模效应增厚利润，实现上市公司提质增效。

业内人士认为，中科曙光与海光信息的合并，不仅是两家企业资源的叠加整合，也是我国算力产业“补短板、锻长板”的有益尝试。通过技术互补、产业链协同、市场资源复用，形成规模效应，有望推动公司快速迈向更高的发展台阶。（记者 毛艺融）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经