讲述人：河北雄安新区改革发展局副局长刘佳

“换一个城市工作生活，收入能不能持平？孩子上学怎么办？医疗资源跟得上吗……”这些群众普遍关注的“跨省份民生问题”，如何破解？

在京津冀协同推进雄安新区建设的过程中，我们把民生保障作为规划同步设计的“标配工程”。京津冀三地通过跨区域政策衔接、服务共享和资源调配，确保疏解单位和人员能够“拎包入住”雄安新区，“来得了、留得住、过得好”。

拿京津冀“一卡通”来说，自2023年12月《京津冀社会保障卡居民服务“一卡通”合作框架协议》签署以来，三地社保卡跨省通用、一卡多用、线上线下场景融合发展加快推进，如今1.17亿京津冀居民只需拿着一张社保卡，就能在三地完成就医购药、交通出行、文化体验等。

一份份与京津冀区域协同发展紧密关联的重磅文件接续出台，让越来越多人坚定了跨地“扎根”的决心。2023年以来，雄安新引进央企二、三级子公司104家，央企设立各类分支机构300多家，还有4000余家北京来源企业落户；2024年全年疏解人员子女在雄安上学人数同比增加89.5%……8年来，雄安新区拔节生长，成为京津冀协同发展“1+1+1>3”的生动注脚。

交通一体化网络加快构建，公共服务共建共享纵深推进，生态治理机制日益健全……京津冀地区正朝着成为中国式现代化建设的先行区、示范区的目标持续奋进。

（刘师豪、李雪晴整理）

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