人民网北京5月27日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，今年1—4月，适老化产品新增2.87万种，截至4月底，适老化产品总量21.6万种，涉及近1万家企业。

市场监管总局发布数据显示，截至4月底，全国消费品品种总量21860.4万种，其中适老化产品总量21.6万种，涉及近1万家企业。今年1—4月，适老化产品数量明显增长，适老化产品新增2.87万种，同比增长255.2%。

近年来，国家针对人口老龄化趋势，发布了发展银发经济增进老年人福祉的相关政策，扩大适老化产品供给，推动产品提质创新，尤其是大力发展康复辅助器具。

具体来看，今年1—4月，拐杖、轮椅、代步车等助行产品在政策驱动下呈现爆发式增长，为老年人便捷出行和生活质量提升提供有力保障，助行产品新增0.6万种、同比增长1032.1%。此外，日常生活辅助用品新增1.8万种、同比增长260.0%；居家安全产品新增0.2万种、同比增长220.0%；护理用品新增0.1万种、同比增长166.0%；康复训练器材新增0.07万种、同比增长12.2%；健康监测设备新增0.1万种、同比增长8.0%。

从地域分布看，截至4月底，东部、中部、西部、东北适老化产品数量分别是20.4万种、0.9万种、0.2万种、0.1万种，呈现地域发展不均衡状态。东部地区的适老化产品数量全国占比94.4%，主要分布在浙江省、江苏省、广东省，这些地区拥有较强的制造业基础和供应链优势，是我国医疗器械、康复器具等适老化产品的生产基地。

据悉，截至2024年末，我国60岁及以上人口已达3.1亿，占总人口的22%，老龄化程度持续加深。整体数据显示，尽管适老化产品增速显著，但供给规模和人口基数相比仍存在明显不足，市场开发空间可观。

(责编：王连香、高雷)

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