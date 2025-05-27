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消费品质量安全“三进”暨科技周进社区活动举办

2025年05月27日18:14 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者孙博洋）5月26日，由市场监管总局质量监督司主办的2025年消费品质量安全“进社区、进校园、进乡镇”活动暨科技周进社区活动在石家庄举办。

活动上，市场监管总局质量监督司相关负责人表示，加强消费教育引导，让科学、理性的消费理念深入社区、校园与乡镇，是市场监管总局开展“三进”活动的主要目的；我们要以人民诉求为先导，以质量监管为基石，以社会共治为目标，筑牢消费安全防线，改善消费环境，让消费者放心、舒心、安心消费，从而提振消费信心。

活动现场，中国消费品质量安全促进会与河北省质检院共建消费教育基地，并向参加活动的现场居民赠送了消费品质量安全系列宣传手册。河北省质检院同时选派了“一老一小”产品领域的近10名技术专家为消费者现场讲解了老年鞋、老花镜、珠宝的质量安全知识，并提供了现场检测服务。

中国消费品质量安全促进会秘书长马吉军表示，通过开展2025年消费品质量安全“进社区、进校园、进乡镇”消费者教育活动，可以引导品质消费、绿色消费，增强消费者辨假、识假能力，提高产品供给质量，更大程度上保护消费者权益。

(责编：王连香、高雷)
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