人民网北京5月27日电 （焦磊）根据国家统计局最新数据，1至4月份，全国规模以上工业企业利润增长1.4%，较1至3月份加快0.6个百分点，实现连续两月正增长。

从月度数据看，4月份，全国规模以上工业企业利润同比增长3.0%，较3月份加快0.4个百分点，企业当月利润加快恢复。

“总体看，1至4月份规模以上工业企业利润稳定恢复，展现出我国工业强大韧性和抗冲击能力。”国家统计局工业司统计师于卫宁解读称，4月份，各地区、各部门加快落实更加积极有为的宏观政策，有力有效应对外部挑战，工业生产实现较快增长，带动规模以上工业企业利润增长加快。特别是以装备制造业、高技术制造业为代表的新动能行业利润增长较快，彰显工业经济发展韧性。

民生银行首席经济学家温彬分析，从“量-价-利润率”三要素表现看，1至4月份，工业增加值同比增长6.4%，较1至3月回落0.1个百分点。PPI累计同比降幅较1至3月扩大0.1个百分点。规上工业企业营业收入利润率为4.87%，较1至3月上升0.17个百分点。利润率增速持续回升，带动工业企业盈利加快恢复。

制造业方面，1至4月份，制造业利润增长8.6%，较1至3月加快1个百分点。“制造业PPI涨跌互现，烟草、纺织业、能源加工、化学纤维、有色金属冶炼及压延加工业价格均有不同程度下跌，汽车、设备制造、印刷业、食品制造业价格上行。受利润率增速改善带动，制造业利润增幅进一步走阔。”温彬表示。

于卫宁表示，随着工业产业优化升级深入推进，装备制造业效益持续提升。1至4月份，装备制造业利润同比增长11.2%，较1至3月份加快4.8个百分点；拉动全部规模以上工业利润增长3.6个百分点，拉动作用较1至3月份增强1.6个百分点，对规模以上工业利润增长的引领作用突出。装备制造业的8个行业中，有7个行业利润实现两位数增长，6个行业较1至3月份增速加快，其中，仪器仪表、电气机械、通用设备、电子等行业利润分别增长22.0%、15.4%、11.7%、11.6%。

同时，高技术制造业利润增长加快。1至4月份，高技术制造业利润同比增长9.0%，较1至3月份加快5.5个百分点，增速高于全部规模以上工业平均水平7.6个百分点。

此外，相关数据显示，截至4月末，工业企业应收账款平均回收期为70.3天，较前值缩短0.6天，账款清收效率边际改善持续显现。温彬分析，4月数据表明，政策驱动的主动清收推动账款回收期边际改善，未来仍需加快专项债落地进度，减轻企业经营压力，持续夯实经济复苏基础。

工业经济展现强大韧性，离不开宏观政策持续发力。于卫宁表示，1至4月份，各地区各有关部门用足用好超长期特别国债资金，推动“两新”加力扩围政策继续显效。

在大规模设备更新相关政策带动下，专用设备、通用设备行业利润同比分别增长13.2%、11.7%，合计拉动规模以上工业利润增长0.9个百分点。消费品以旧换新政策加力扩围效果明显，家用电力器具专用配件制造、家用厨房电器具制造、非电力家用器具制造等行业利润分别增长17.2%、17.1%、15.1%。

于卫宁表示，国际环境变数仍多，需求不足、价格下降等制约因素仍然存在，工业企业效益稳步恢复的基础还需继续巩固。下阶段，要推动科技创新和产业创新融合发展，优化调整产业结构，加快传统产业转型升级，培育壮大新兴产业，促进工业企业效益持续恢复向好。

(责编：王连香、高雷)

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