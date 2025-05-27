打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

韧性和抗冲击能力显现 1至4月规模以上工业企业利润稳定恢复

2025年05月27日17:17 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月27日电 （焦磊）根据国家统计局最新数据，1至4月份，全国规模以上工业企业利润增长1.4%，较1至3月份加快0.6个百分点，实现连续两月正增长。

从月度数据看，4月份，全国规模以上工业企业利润同比增长3.0%，较3月份加快0.4个百分点，企业当月利润加快恢复。

“总体看，1至4月份规模以上工业企业利润稳定恢复，展现出我国工业强大韧性和抗冲击能力。”国家统计局工业司统计师于卫宁解读称，4月份，各地区、各部门加快落实更加积极有为的宏观政策，有力有效应对外部挑战，工业生产实现较快增长，带动规模以上工业企业利润增长加快。特别是以装备制造业、高技术制造业为代表的新动能行业利润增长较快，彰显工业经济发展韧性。

民生银行首席经济学家温彬分析，从“量-价-利润率”三要素表现看，1至4月份，工业增加值同比增长6.4%，较1至3月回落0.1个百分点。PPI累计同比降幅较1至3月扩大0.1个百分点。规上工业企业营业收入利润率为4.87%，较1至3月上升0.17个百分点。利润率增速持续回升，带动工业企业盈利加快恢复。

制造业方面，1至4月份，制造业利润增长8.6%，较1至3月加快1个百分点。“制造业PPI涨跌互现，烟草、纺织业、能源加工、化学纤维、有色金属冶炼及压延加工业价格均有不同程度下跌，汽车、设备制造、印刷业、食品制造业价格上行。受利润率增速改善带动，制造业利润增幅进一步走阔。”温彬表示。

于卫宁表示，随着工业产业优化升级深入推进，装备制造业效益持续提升。1至4月份，装备制造业利润同比增长11.2%，较1至3月份加快4.8个百分点；拉动全部规模以上工业利润增长3.6个百分点，拉动作用较1至3月份增强1.6个百分点，对规模以上工业利润增长的引领作用突出。装备制造业的8个行业中，有7个行业利润实现两位数增长，6个行业较1至3月份增速加快，其中，仪器仪表、电气机械、通用设备、电子等行业利润分别增长22.0%、15.4%、11.7%、11.6%。

同时，高技术制造业利润增长加快。1至4月份，高技术制造业利润同比增长9.0%，较1至3月份加快5.5个百分点，增速高于全部规模以上工业平均水平7.6个百分点。

此外，相关数据显示，截至4月末，工业企业应收账款平均回收期为70.3天，较前值缩短0.6天，账款清收效率边际改善持续显现。温彬分析，4月数据表明，政策驱动的主动清收推动账款回收期边际改善，未来仍需加快专项债落地进度，减轻企业经营压力，持续夯实经济复苏基础。

工业经济展现强大韧性，离不开宏观政策持续发力。于卫宁表示，1至4月份，各地区各有关部门用足用好超长期特别国债资金，推动“两新”加力扩围政策继续显效。

在大规模设备更新相关政策带动下，专用设备、通用设备行业利润同比分别增长13.2%、11.7%，合计拉动规模以上工业利润增长0.9个百分点。消费品以旧换新政策加力扩围效果明显，家用电力器具专用配件制造、家用厨房电器具制造、非电力家用器具制造等行业利润分别增长17.2%、17.1%、15.1%。

于卫宁表示，国际环境变数仍多，需求不足、价格下降等制约因素仍然存在，工业企业效益稳步恢复的基础还需继续巩固。下阶段，要推动科技创新和产业创新融合发展，优化调整产业结构，加快传统产业转型升级，培育壮大新兴产业，促进工业企业效益持续恢复向好。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
韧性和抗冲击能力显现 1至4月规模以上工业企业利润稳定恢复
　　人民网北京5月27日电 （焦磊）根据国家统计局最新数据，1至4月份，全国规模以上工业企业利润增长1.4%，较1至3月份加快0.6个百分点，实现连续两月正增长。 从月度数据看，4月份，全国规模以上工业企业利润同比增长3.0%，较3月份加快0.4个百分点，企业当月利润加快恢复。…
全国首个桩基固定式海上光伏项目全容量并网发电
　　人民网北京5月27日电 （记者杜燕飞）作为全国首个桩基固定式海上光伏项目，中广核烟台招远400兆瓦海上光伏项目27日全容量并网发电。 “该项目应用了我国自主研发的双面双玻海上光伏组件等一系列产品，形成了可复制的海上光伏项目施工成套工艺体系，助力我国海上光伏规模化发展。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部