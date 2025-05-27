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全国首个桩基固定式海上光伏项目全容量并网发电

2025年05月27日15:50 | 来源：人民网
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人民网北京5月27日电 （记者杜燕飞）作为全国首个桩基固定式海上光伏项目，中广核烟台招远400兆瓦海上光伏项目27日全容量并网发电

该项目应用了我国自主研发的双面双玻海上光伏组件等一系列产品，形成了可复制的海上光伏项目施工成套工艺体系，助力我国海上光伏规模化发展。中国广核新能源控股有限公司董事长张志武表示预计年平均发电量6.94亿千瓦时，等效减少标煤消耗约20.87万吨，减排二氧化碳约53.58万吨，相当于植树造林1562公顷，生态效益和经济效益明显

烟台招远400兆瓦海上光伏项目。受访者供图

烟台招远400兆瓦海上光伏项目。受访者供图

据介绍，烟台招远400兆瓦海上光伏项目位于山东省招远市莱州湾海域2023年12月26日开工建设，是山东省首批竞配的十个海上光伏项目场址中水深最深的项目。该项目场区水深8.5米至11米，光伏场区距海岸最近距离2公里，最远距离6.2公里，总用海面积512.7公顷，由121个发电单元组成通过16回35千伏集电线路接入220千伏陆上升压站

山东省能源局副局长孟凡志表示，该项目是全国首个桩基固定式海上光伏项目，将有效推动区域能源结构转型发展，对于加快构建多元互补能源供给体系，推动现代海洋经济发展具有积极意义。

海洋环境具有高盐雾、高湿度、高风载、高洋流冲击等特性，对组件的材料防腐、结构特性、系统稳定性等提出较高要求。

“我们在光伏组件研发应用、支架单元技术设计以及海上打桩等方面打造三大创新应用形成了海上光伏项目施工的成套工艺体系，为全国同类型海上光伏项目积累了系统性的实践经验，助力全国海上光伏产业协同发展。”中国广核新能源控股有限公司总经理李光明说。

在海上光伏组件应用方面，李光明表示，项目团队联合产业链伙伴研发国内首批适应海洋环境的单晶硅异质结N型双面双玻组件，光电转换效率达22.86%，组件双面率大于85%推动了海上光伏组件的技术进步。

   “项目采用大跨度螺栓球钢网架+螺旋变径钢管桩技术方案，单套光伏支架单元长69.3米，宽37.3米可承载装机容量590千瓦。”该项目经理付红星介绍，研究形成了“多管桩高精度同步定位”等桩基施工工艺，研发建造了“电建海装001号”新型打桩船，是全国首台（套）海上光伏智能高效打桩装备沉桩效率提升了5倍，施工成本降低50%以上

(责编：王连香、高雷)
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