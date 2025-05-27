讲述人：安徽省马鞍山渔业行政执法支队队员程伟

我们这些江边上长大的人，对长江有着别样的感情。小时候，父亲就告诉我，江边的一草一木，江里的一鱼一虾，都是这条母亲河给我们的礼物。守护好长江的种子，早就在我心中埋下了。

2020年，我加入了安徽马鞍山渔业行政执法支队。也是在这一年，十三届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国长江保护法》。

工作中，我和同事们发现，在马鞍山和江苏南京的交界地，受行政区划限制，执法过程中存在不少难点。

如何打破区域界限，共同推动长江江豚全生命周期联动保护？2022年10月24日，马鞍山与江苏南京和镇江协同制定的《关于加强长江江豚保护的决定》正式施行，健全完善上下游、左右岸、跨地区、跨部门协同保护制度，合力保护长江江豚。三市以江豚为纽带，共同开创“共饮一江水，共护一江豚”的绿色治理新范式。

我们三市紧密联合，渔业执法部门也从原先的兄弟单位转变成了一家人。到目前为止，我们已经和南京联合开展资源调查6次、收容救护1次、执法监督27次。

区域协调发展的内涵，不仅有经济数据的互联互通，也有生态环境的联治共保。守护江豚的“微笑”，也不仅是守护长江的底色，更是守护区域高质量发展的未来。

（李希蒙整理）

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