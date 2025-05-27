人民网北京5月27日电 （记者孙红丽）5月27日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，介绍深化国家级经济技术开发区改革创新有关举措。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激在会上介绍，党的十八大以来，国家级经开区持续推进高水平对外开放，促进深层次改革和高质量发展，各项事业都取得了积极的发展。主要有以下几个方面：

一是大力发展开放型经济，外贸外资“第一梯队”的地位进一步巩固。国家级经开区是外贸外资的“第一梯队”。国家级经开区先行并深度参与国际分工，有效利用国内国际两个市场、两种资源，国际合作和竞争新优势不断增强。目前，在全部的232个国家级经开区中，共有外资企业超过6万家，有进出口实绩的外贸企业9.9万家；2024年全年实际使用外资272亿美元，进出口10.7万亿元人民币，分别占全国的23.4%和24.5%。例如，苏州工业园，吸收外资居全国经开区首位，2024年实际利用外资达到了20亿美元；再如海南省的杨浦经开区，在海南自贸港设立后，吸引外资快速增长，2024年吸引外资是自贸港成立当年、也就是2018年的13倍。进出口前10位的经开区中，既有位于“北上广”等一线城市的，也有位于江苏昆山、浙江义乌等县级市的，比如昆山经开区进出口规模2024年达到5700多亿元人民币，外向型、开放型经济的特色十分显著。

二是加快发展新质生产力，经济实力和综合配套优势显著增强。一大批国内外企业在国家级经开区投资兴业、创新创业，其中既有行业龙头，也有“专精特新”的中小企业，已经逐步形成了规模庞大、分工明晰、配套齐全的产业体系，覆盖了电子信息、高端装备制造、汽车、石化、新能源、新材料等多个领域。目前，经开区里的各类经营主体已经超过了490万家，其中包括7.3万家规模以上工业企业和8.5万家高新技术企业；省级以上研发机构超过1.5万家。2024年，国家级经开区实现地区生产总值16.9万亿元人民币，规模以上工业企业、服务业企业等“四上”企业吸纳的就业超过2400万人。

三是主动服务区域协调发展，带动欠发达地区的经济建设。国家级经开区立足比较优势，加强产业转移承接、园区合作共建，拓展了东部沿海地区的发展腹地，增强了欠发达地区的发展动力。2024年，中西部和东北地区的经开区实现地区生产总值6.65万亿元人民币和工业生产总值3.73万亿元人民币，分别达到了东部地区经开区的67%和74%。同时，众多国家级经开区积极援疆援藏援边，为推动形成优势互补、高质量发展的区域经济提供了有力支撑。

四是创新优化管理体制，建设一流营商环境。国家级经开区持续建设市场化、专业化、精简高效的选人用人、运营管理、招商引资等体制机制。目前，约60%的国家级经开区内设机构数量不超过10个，可为企业提供全流程、高质量的便捷政务服务。同时，国家级经开区与区内的30多个自贸试验区的片区和60多家综合保税区联动发展，具有开放平台的叠加优势，形成了要素流动、权益保护、市场秩序等多方面的制度创新成果。

凌激表示，下一步，商务部将重点做好以下三方面工作：一是牵头协调落实《深化国家级经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案》各项政策举措，推动各地各部门研究出台配套措施，在要素保障、安排改革试点任务、下放经济管理审批权限等方面提供更大支持。二是持续打造“投资中国—选择经开”品牌，支持国家级经开区积极探索实践，提高招商质效，拓展外资来源，促进在华外资企业再投资。三是指导国家级经开区进一步建立权责清晰、规范高效的现代开发区管理制度，提升公共服务能力和市场化运作水平；完善动态管理机制，加强全周期管理。

(责编：孙红丽、高雷)

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