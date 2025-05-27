人民网北京5月27日电 （记者孙红丽）5月27日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，介绍深化国家级经济技术开发区改革创新有关举措。

商务部外国投资管理司司长朱冰在会上表示，国家级经开区是先进制造业的集聚区，也是现代服务业的新兴增长点，具备发展新质生产力的独特优势。商务部将在“一个加强、三个加快”四方面，出台支持国家级经开区发展新质生产力的具体措施。

第一是“一个加强”，就是加强科技创新和产业创新的深度融合。目前，国家级经开区拥有超过700家国家级的孵化器和众创空间，高新技术企业数量占全国的18.3%。下一步，将重点推进科技创新与产业创新的融合联动，达到“1+1”大于“2”的效果。如发挥市场机制作用，鼓励区内企业牵头打造产学研创新联合体；支持有条件的经开区设立离岸创新基地，探索海外研发、境内转化；结合重大科技创新平台、公共服务平台的布局，打通产业验证、规模化生产及检验测试、质量控制等成果转化的全链条。同时，优化知识产权保护、商标品牌战略实施、科研项目申报等各方面服务管理，为创新发展创造良好环境。

“三个加快”：第一个“加快”就是要加快传统产业的转型升级。国家级经开区规模以上的工业企业数量约占全国的14%，正在积极运用新技术、新模式改造提升传统的石化、机械、轻工、纺织、食品等产业。比如说新乡经开区开发再生纤维等“绿纺”技术，带动打造100多种拳头产品；绍兴柯桥经开区应用智能制造、数码技术改造印染产业，部分产品生产效率提升40%，交付周期缩短一半。下一步，将围绕传统产业绿色化、数字化、智能化转型等需要，支持国家级经开区开展重大技术改造升级和大规模设备更新，招引和培育“专精特新”、单项冠军企业，做强链主企业，提升产业综合竞争力。

第二个“加快”是加快培育战略性新兴产业集群。近年来，国家级经开区大力发展战略性新兴产业，覆盖了新一代信息技术、新材料、高端装备、海洋装备等多个领域，经常是一个行业、在一家园区就形成千亿级产值规模的产业集群。下一步，商务部将引导国家级经开区立足前期的良好基础，继续做强做优主导产业，同时持续深化国际合作，持续开辟新领域新赛道。

第三个“加快”是加快布局建设未来产业。目前，国家级经开区在这方面已经有了创新实践，比如说北京经开区招引、培育了机器人产业的龙头企业，杭州经开区布局元宇宙、合成生物等产业，江宁经开区打造未来网络，都取得了积极成效。下一步，商务部将支持国家级经开区创建未来产业孵化器和先导区，加强未来产业的计量体系和能力建设，加快未来产业的前瞻性布局。

(责编：孙红丽、高雷)

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