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浙江杭州梅林村，一年接待游客超5万人次——

梅林村，满满人气从何来（经济新方位·农村消费观察）

本报记者  窦  皓
2025年05月28日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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图为梅林村村貌。
姚靖霖摄（人民视觉）
数据来源：农业农村部、国家能源局
制图：蔡华伟

周末，浙江杭州萧山区瓜沥镇梅林村又热闹起来。

大片绿地上，游客搭起帐篷，草木幽香阵阵；“梅好小街”中，咖啡厅、面馆食客众多；市集摊位前，往来的游人被萝卜干等特色农产品吸引……春季赏花，夏季钓虾，秋季割稻，来这个村，游客总能体验到新鲜玩法。

村头的公共停车场，20多个充电桩整齐排列。游客王小伟带着孩子，开车驶入充电车位，下车扫码、插充电枪，一气呵成。“停车场免费开放、充电方便，有空就带家人来梅林村转转。”王小伟说。

村里来了新游客

“现在大家都夸村子漂亮，游客越来越多。”走在干净整洁的村道上，村里的讲解员沈梦娇正带团参观村容村貌，“像这样的团，我们每天要接待好几批。”

“人气最旺的时候，一天有上千名外地游客。”梅林村党委书记杨燕江说，2024年梅林村接待游客超5万人次。

满满人气，从何而来？

梅林村的答案是，找回“诗意田园”。“千万工程”持之以恒推进，梅林村开展“三改一拆”、“五水共治”、垃圾分类，逐步建设起环境优美、生态宜居的美丽乡村。

村中心，是一座占地19亩、设计现代的白色建筑，内设24小时乡村数字书房、智慧健康服务站、无人超市等，来自中国美术学院的设计团队为它取名——“美好生活中心”。

沿着16公里的慢行步道、生态河岸漫步，步步皆风景。梅林村已是游客慕名而来的“诗与远方”。

要把游客的慕名而来，转变为多来常来，让“流量”变“留量”，梅林村着力打造更多元、更丰富的消费场景：“梅好哥”特产集合铺飘出阵阵梅子香，“萧山本味”品牌店摆着湘湖龙井等农产品，共富面馆的次坞打面颇受欢迎，“王泰和”萝卜干、“老大昌”酿造酱油等本地传统品牌纷纷进驻。游客扫描村里张贴的“沥小二”二维码，便可快速了解村庄概况，知道停车位、公共厕所在哪里，主要景点、特产有哪些。

“我们筑巢引凤，大力吸引乡村旅游、民宿经济、观光农业等业态落户梅林。村里好看、好玩，游客自然会来。”杨燕江说。

村里多了新村民

“这里虽是农村，却和城市一样便利。”32岁的骆郑凯，原本从事软件行业，去年11月搬到村里居住。“从充电桩到智能健身器材，再到咖啡厅、电影院，村里的现代化配套，让我抛下顾虑，选择在这里开启慢生活。”

像骆郑凯这样通过网络远程工作的人，被称作“数字游民”。梅林村以美好生活中心东区旧改建筑为基地，打造6000平方米的共享办公空间、会议空间、厨房、复合型住宿等，吸引40多名“数字游民”入驻，涵盖人工智能创作、设计、自媒体等各行各业，形成青年社区。

他们在村里生活、消费的同时，也把城市里的新业态带到乡村。如今，村里开起一家又一家“网红店”，吸引了不少游客前来“打卡”游玩。

走进“桑甜”唐果子茶点体验店，各种稻米衍生品琳琅满目；在“千万+”小馆，白天卖咖啡，晚上举办各类文娱活动；来到“无寻处”工作室，游客可以在这里上陶艺课、和大家交流学习。还有人在村里办摄影展，或用人工智能绘画等技术给村民设计卡通形象。

新村民为村子注入新活力。

村民有了新生活

村里的网格员李超原本开燃油车，因为村里充电方便，加上以旧换新政策优惠，买了辆新能源汽车。2021年起，国网杭州萧山供电公司开始为梅林村安装充电桩，并逐步覆盖周边村庄。

“充电桩方便了我们，也带来人气。除了游客，很多卡车司机也会停在村里，充电、休息、吃饭。”李超说，随着车流和人流增多，2023年村里还引入了快充桩。

2024年，梅林村集体经济收入774万元，村民人均收入超6万元。腰包越来越鼓的同时，村民的生活越来越智能。

村子建起智慧管理系统。走进24小时无人超市，扫描货码，线上支付，无需排队，购买方便。李超说：“早上起来，在家门口的跑道上走一走、跑一跑——跑了多远、消耗了多少卡路里，旁边的智能屏幕都会显示。”

走到公交站点，“你看这个数字公交站，天气预报、公交车实时位置、线路信息都能看到。”李超介绍，过去村民看病得坐公交去镇上或城区；如今，户籍人口已全部建立电子健康档案，通过村里智慧健康服务站的“健康大脑”，在家门口就能直接挂号，看小病、做常规检查都不用出村，遇到疑难杂症还可以远程会诊，“日子越来越好了。”

“流量”变“留量”，再变“增量”（子夜走笔）

孙海天

为什么大家愿意来梅林村？

好风景加上便利的生活条件、现代化的服务设施，吸引的不仅是游客，还有大批“新村民”。“新村民”扎根，继续为美好乡村建设添砖加瓦，催生乡村咖啡馆、体验工坊等消费新业态。聚气引流，“流量”变“留量”，再变“增量”，乡村发展进入有机、健康的生长状态。

随着消费升级，向往诗意栖居的人们对乡村的期待，不仅是美丽的田园风光，通水、通路、通电等基本生活条件，还有像城市一样充电无忧、网络高速、外卖到家的便利生活，以及让人眼前一亮的新业态。

江西婺源，建观鸟驿站，吸引摄影“发烧友”，去年观鸟收入占旅游综合收入的7.5%，带动2.3万农户增收致富。贵州安顺，山区峡谷的座座千米级大桥，衍生出高空蹦极、急速滑降、空中餐厅等项目，吃上桥旅融合的新红利。

这些乡村发展的生动实践，离不开各方的同频共振。政府明确乡村的特色定位，政策上精准发力，“诗意”不走样；市场放得活，有眼光、有闯劲的村民和“新村民”发现美、创造美，把“土疙瘩”变成“金疙瘩”。

一季度，全国乡村旅游接待总人次、总收入，同比分别增长8.9%、5.6%。满足人们对诗意栖居的美好向往，农村市场潜力巨大。

《 人民日报 》（ 2025年05月28日 03 版）

(责编：袁勃、卫嘉)
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