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高质量发展故事汇 | “飞”出来的汽车城

讲述人：广东省深圳市深汕特别合作区党工委书记吴曲波
2025年05月28日09:05 | 来源：人民网
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一边是寸土寸金的深圳，增量用地日益稀缺；一边是亟待发展的粤东汕尾，土地开发潜力巨大。相距百余公里，协调发展如何破题？

我们的答案是：将汕尾土地资源优势与深圳优质的产业、技术、人才、市场等结合起来，在大工业领域分工合作，互利共赢。

沿着深汕特别合作区通港大道一路向东，一条新能源汽车产业“黄金走廊”贯穿深汕特别合作区，串联起零部件生产、整车制造、出口运输等环节。

我们在小漠镇落地了深汕比亚迪汽车工业园二期整车项目，短短2年间，“荒山小村”蜕变为现代化厂房。锚定新能源汽车这一支柱产业，深汕以龙头项目为牵引，已聚集京西重工、东风李尔等近30家上下游企业。依托小漠国际物流港，开通东南亚、中东、欧洲、南美等9条外贸滚装航线，2024年出口新能源汽车超5万辆。

不仅是新能源汽车，我们还布局了与之强关联的新型储能、高性能材料、智能制造装备等产业，合作区成为深圳乃至广东汽车产业版图的重要组成部分。从2018年到2024年，合作区的地区生产总值从38.95亿元增长至242.15亿元。

双向奔赴，互利共赢。随着深汕特别合作区建设不断深入，汕尾已成长为现代化滨海新区、产业新城，为深圳都市圈提供强大增长动能。

（王星、刘森君整理）

(责编：郭思邈、章斐然)

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