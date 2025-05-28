讲述人：中国联通中卫云数据中心总经理朱赟

良好的自然禀赋为宁夏发展数字经济提供了保障。宁夏地处中国陆地版图几何中心，东连市场、西靠资源，距离各大城市都在2000公里以内，是光纤网络覆盖全国的最优路径选择。宁夏年平均气温8.8摄氏度，全年空气质量优良天数达280天以上，非常适宜建设全自然风冷数据中心，有助于企业降低成本。此外，这里能源储备充足，煤炭、风能、太阳能等多种能源富集互补，电力供给充足稳定、价格优惠。

一系列发展优势，成为诸多东部地区和企业“牵手”宁夏的理由。

在福建厦门金龙联合汽车工业有限公司园区内，无人驾驶安防车正在巡逻。车顶云台摄像机实时采集的音视频、激光雷达及毫米波数据，通过5G网络传输至2000公里外的宁夏中卫云数据中心，100毫秒即完成AI识别与风险预警。

更多跨区域合作以“东数西算”为纽带，在设备终端上完成“联动”。比如，在手机APP中输入问题，基于云算力，能在极短时间内给出全面、精准的回答，还能结合用户的个性化需求进行快速梳理和提炼，省时又省力。

如今，数字化与智能化应用已覆盖社会生活的方方面面，算力在生产生活中的作用更加举足轻重。宁夏中卫的庞大算力，正以一串串数据为纽带，助力生产生活各个领域高质量发展。

（栗翘楚、宽容整理）

(责编：郭思邈、章斐然)