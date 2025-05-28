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世界水理事会主席洛克·福勋：中国首倡“智能大坝”理念 推动水资源智慧化转型

欧阳易佳
2025年05月28日09:17 | 来源：人民网
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日前，世界水理事会（WWC）主席洛克·福勋接受记者采访时表示，中国作为全球最早提出“智能大坝”概念的国家之一，其核心价值不仅是水坝本身的智能化改造，更在于通过技术创新实现水资源管理的智慧化转型。唯有构建符合生态文明要求的新一代水利设施，方能将这一遗产传承至子孙后代。

“人类为何要致力于水资源管理？究其根本，是因为全球正面临气候变迁与人口增长的双重挑战。”洛克·福勋说，“需特别强调的是，此处所论为全球性议题，而非仅限于中国。”

洛克·福勋认为，中国工程界在此领域展现出卓越的创新能力，尤其在长距离输水技术、水资源调配与地下水利用等方面积累了丰富经验。然则，水资源管理不应止步于调配层面，更需构建战略性储备体系，而水坝建设正是实现这一目标的关键基础设施。

洛克·福勋表示，中国政府始终高度重视水利事业的传承与发展，这既是对历史经验的总结，亦是对未来发展的积极回应。

“中国是最早提出并发展出智能大坝理念的国家之一。”洛克·福勋说，当前全球范围内已形成共识，传统水坝理念亟待革新。水资源储备不仅关乎人类福祉，更与公共卫生安全息息相关。实践表明，自然生态系统亦需合理的水资源配给，这要求我们在水资源管理中必须为生物多样性保护预留生态用水配额。（实习生胡育文对此文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)
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