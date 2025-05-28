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“并购六条”落地8个月 深市重大资产重组披露99单

2025年05月28日09:52 | 来源：人民网
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人民网北京5月28日电 （记者黄盛）深交所日前数据显示，自2024年9月“并购六条”发布以来，在中国证监会的统筹指导下，深市并购重组市场呈现出“量质齐升”的态势，累计披露并购重组817单，金额3797亿元，分别同比增长63%、111%。其中，重大资产重组99单，金额1784亿元，分别同比增长219%、215%。

在新增披露的资产收购类重组中，产业并购近八成，新质生产力行业占比超七成，集中在半导体、基础化工、信息技术、装备制造、计算机等领域；部分企业跨行业收购新质生产力标的，加快产业转型升级，寻求业绩新增长点；部分企业以强链补链、提升关键技术水平为目标收购优质未盈利资产；对优质标的的估值包容性明显提升；部分企业创新使用定向可转债作为支付工具，平衡各方诉求。

另据了解，近日，中国证监会发布最新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》），细化“并购六条”有关改革举措，确定多个首次机制，在创新交易工具、提升监管包容度、简化审核程序等方面作出明确安排，深交所同步修订审核规则及配套指南，推动上市公司并购重组市场改革进一步深化。

市场分析人士表示，此次《重组办法》修订落地，为有关简易程序流程、分期支付安排、监管包容度等提供了明确的规则依据，将进一步助力释放市场活力。

具体来看，对于上市公司之间吸收合并，以及运作规范、市值超过100亿元且信息披露质量评价连续两年为A的优质公司发行股份购买资产（不构成重大资产重组），适用重组简易程序，无需重组委审议，将实现“2个交易日首日+5个交易日审核+5个交易日注册”，最快13个交易日即可拿到审核批文。

同时，深交所将申请一次注册、分期发行股份购买资产的注册决定有效期延长至48个月，同时明确项目注册后，各期股份发行时均应当符合对应条件，但后续发行不再重复履行审核注册程序。通过设置股份分期支付，有效控制上市公司收购风险，充分保障上市公司股东利益，增加交易黏性。

 深交所表示，将继续积极发挥平台作用，进一步完善并购重组制度机制，提升监管服务质效，更大力度支持上市公司并购重组，提高上市公司质量。同时，守牢强监管防风险底线，坚持以投资者为本，加大对并购重组财务造假、内幕交易、利益输送等违法违规行为追责力度，维护并购重组市场稳定发展。

(责编：乔业琼、高雷)
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