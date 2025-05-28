人民网记者 黄盛

研讨会现场。 受访者供图

近日，来自共建“一带一路”国家的政府代表、能源专家学者，在北京交通大学主办的研讨会上，围绕能源转型和绿色低碳可持续发展进行了研讨。参会嘉宾表示，能源利用与绿色低碳发展已成为国际社会共同行动的核心议题，各方要凝聚共识、携手同行，共同书写能源利用与绿色低碳可持续发展的新篇章。

“能源转型与绿色低碳可持续发展是全人类的共同使命，也是‘一带一路’倡议下深化国际合作的关键纽带。”北京交通大学副校长赵鹏在开幕式上表示，作为一所以服务国家战略为己任的高校，学校将始终秉持“知行”校训精神，分享绿色可持续发展技术和经验，为全球可持续发展提供智力支持。

研讨会上，中国工程院院士、华北电力大学原校长刘吉臻以“能源转型与新型电力系统”为题，从大系统运行视角提出“多源互补、源网协同、供需互动、灵活智能”的新型电力系统特征。中国环境科学院院长席北斗聚焦环境科技创新赋能高质量发展，从科技创新的角度，详细阐述了环境科技在推动绿色低碳可持续发展中的重要作用。中国环境科学会秘书长夏祖义表示，学会将搭建更多国际交流与合作平台，为促进环境学科发展贡献力量。

来自北京大学、清华大学、中国科学院、南开大学、北京师范大学、北京交通大学、北京林业大学等中方专家围绕能源转型、绿色交通、减污降碳等内容，分享了我国能源转型与绿色低碳可持续发展领域的宏观政策及先进技术。来自津巴布韦、伊拉克、亚美尼亚、阿塞拜疆、埃及的专家学者就能源转型及可持续发展进行了分享，希望能进一步深化中国同“一带一路”国家在相关领域的合作，为推动全球可持续发展贡献力量。

北京交通大学环境学院党委书记向宏军及院长彭林表示，能源利用与绿色低碳发展已成为国际社会共同行动的核心议题，期待各方以此次研讨会为契机，凝聚共识、携手同行，共同书写能源利用与绿色低碳可持续发展的新篇章。

据悉，会议期间，与会各方在政策协同、技术创新、能力建设等领域达成多项共识。北京交通大学党委书记陈子季表示，学校将围绕能源转型与绿色低碳可持续发展，充分发挥学科优势，持续深化国际合作，创新“教育合作+技术共享”新模式，加快推动先进技术共享及科技成果落地转化，推动教学科研成果惠及更广泛区域，为生态文明建设贡献交大智慧与力量。

(责编：乔业琼、高雷)

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