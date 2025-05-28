原标题：银联国际与马来西亚国家旅游局签署合作备忘录 携手助力“马来西亚旅游年2026”

5月27日，银联国际与马来西亚国家旅游局在上海签署合作备忘录，共同推进双向文旅交流与跨境支付合作。银联国际副总裁庄蓓，马来西亚旅游、艺术和文化部部长拿督斯里张庆信（Tiong King Sing），马来西亚国家旅游局局长拿督马诺哈兰·佩里亚萨米（Manoharan Periasamy）出席活动。

根据合作备忘录约定，双方将在联合市场推广、旅游业者合作、数据分析共享等方面开展深度合作，并共同为即将到来的“马来西亚旅游年2026”营造安全、友好的支付环境，携手共绘人文交流新图景。

银联在马来西亚展业二十余年来，已打造多层次、广覆盖的立体化受理网络。目前，马来西亚超九成商户受理银联卡，覆盖大型商场、酒店、景点及各类日常消费场所。针对不同场景，银联在马来西亚大力推广“卡、码、Pay”多元产品体系。中国游客不仅能在当地使用银联卡取现、消费，还可通过云闪付APP及接入“云闪付网络支付平台”的商业银行APP，直接在马来西亚超250万家二维码商户扫码支付，享受和境内同样便捷的移动支付体验。

中马双向免签政策实施后，两国人员往来日益密切。银联国际将以签署合作备忘录为契机，与马来西亚国家旅游局共同推动数字支付在旅游行业的发展应用，为银联持卡人拓展更加丰富的旅行优惠权益，不断完善旅游配套服务设施，进一步提升中国游客在马来西亚的旅游消费体验。

(责编：曹淼、李源)

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