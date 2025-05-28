人民网记者 车柯蒙

近日，第七届中国西部国际投资贸易洽谈会（以下简称西洽会）在重庆举办，来自39个国家（地区）的1300余家企业（机构）参展参会，重庆企业纷纷亮出硬核产品。

在技术创新服务展区，一件小巧的“面罩”吸引了许多参展嘉宾驻足了解，这个由重庆一家科技公司独立研发制造的咽喉部负压吸引器，不仅现场急救取材方便、简单易行、实用性强，操作也更加安全。“近年来，国家大力鼓励企业创新，2024年，公司享受研发费用加计扣除金额556万元，为提升研发水平、实现成果转化提供了支持。”该公司总经理吕亮介绍，公司自主研发的防噎仪系列产品已销往全球30多个国家及地区，今年一季度公司收入同比增长76%。

在渝北区展馆，一家国家级专精特新“小巨人”企业研发的智域2.0舱驾融合、CD701旋转显示屏等高科技产品集中亮相。“自主创新是企业的核心竞争力，我们将税收减免投入到新产品、新技术研发中，提速了多项专业技术的产业转化。”该公司相关负责人介绍，今年一季度，公司享受研发费用税前加计扣除额超1700万元，更有底气和信心持续加大研发投入力度。

“今年前4个月，重庆制造业保持了稳步增长，同时创新成色也更足。”国家税务总局重庆市税务局税收经济分析处相关负责人介绍，增值税发票数据显示，今年1至4月，全市制造业企业销售收入同比增长2%。其中，与新质生产力密切相关的装备制造业、高技术制造业，销售收入同比分别增长4.2%和3.9%，特别是锂离子电池制造、智能设备制造等先进制造业销售收入同比分别增长48.7%、40.6%。

减税降费既是实施积极财政政策的重要工具，也是直接有效的惠企政策。

记者了解到，当地税务部门聚焦服务科技创新，编制《支持制造业高质量发展税费优惠政策摘要》《支持科技型企业税费优惠政策摘要》。同时，持续依托税收大数据深化拓展“政策找人”，分批次精准推送税收政策和风险提示合计688.7万户次，帮助企业准确适用相关税费优惠政策，助推科技创新和产业创新深度融合，为高质量发展夯实根基。数据显示，今年一季度，重庆落实现行支持科技创新和制造业发展的主要政策，共减税降费及退税58.4亿元。

随着政策“红利”持续落地，重庆发展新质生产力多领域“开花”。增值税发票数据显示，今年1至4月，重庆高技术产业销售收入同比增长9.5%，快于全市总体增速，反映出创新产业增长较快；全市科技推广和应用服务销售收入同比增长50.1%，反映出科研成果加快转化为先进生产力；全市数字经济核心产业销售收入同比增长6.2%，软件和信息技术服务业销售收入同比增长17.3%，反映“数实融合”有序推进。

(责编：乔业琼、高雷)

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