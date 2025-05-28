人民网北京5月28日电 （记者许维娜）日前，中国互联网协会、中国助残志愿者协会、中国老龄产业协会在京共同举办2025互联网公益日数字技术适老助残“智慧中国人文中国幸福中国——推进互联网适老化及无障碍建设高质量发展共同行动大会”。

中国互联网协会副理事长、中国互联网协会信息无障碍工作委员会主任委员黄澄清表示，当前我国数字社会建设成果显著，但老年人、残障人士等群体面临的“数字鸿沟”问题不容忽视。此次共同行动是落实国家战略、彰显制度优势的重要举措，希望通过整合各方资源，形成政府、行业、企业、社会协同发力的良好局面。他强调，互联网行业应主动承担社会责任，将适老化及无障碍改造作为产品服务的重要标准，以技术创新推动服务升级，让数字发展成果惠及全体人民，共同绘就数字中国建设的温暖底色。

北京市规划展览馆馆长赵幸表示，作为展示首都发展的重要窗口，该馆将无障碍环境建设宣传列为重点工作，与中国助残志愿者协会联合首创国家无障碍环境展示馆，这是贯彻相关指示要求、推动无障碍事业发展的创新实践。未来，展馆将秉持“平等、融合、共享、创新”理念，丰富展示内容，搭建交流平台，凝聚各方力量推进无障碍环境建设，让更多人共享发展成果。

联合国教科文组织东亚地区办事处主任夏泽翰表示，2025年是《中华人民共和国无障碍环境建设法》实施第二年，标志着中国社会公平与包容性建设进入新阶段。他还表示，弥合数字鸿沟需多方协作，教科文组织将推动对话、分享经验并加强各国能力建设，希望各方携手以人道主义精神共建无障碍数字世界，让各群体充分参与数字时代。

中国残疾人联合会维权部权益处处长王芳表示，近年来，我国信息无障碍建设成效显著，《中华人民共和国无障碍环境建设法》颁布实施及系列政策标准落地，体现了保障残疾人网络权益的积极行动。未来，中国残联将发挥纽带作用，完善信息无障碍长效机制，加强技术创新与标准建设，加速互联网平台改造。

中国老龄协会权益保护部副主任张宝表示，面对人口老龄化趋势，协会将依《中华人民共和国无障碍环境建设法》发挥职能，组织基层涉老组织开展社会监督、参与标准制定，协同推动高质量发展。同时呼吁政府、企业、社会组织、家庭和个人凝聚合力，互联网企业加快产品研发，社区与家庭助力老年人提升数字素养，老年群体主动拥抱数字生活，共推互联网适老化及无障碍环境建设上新台阶。

全国人大常委会委员、中国残联七届主席团副主席、中国助残志愿者协会会长吕世明表示，“数字技术助老助残”行动整合资源践行《中华人民共和国无障碍环境建设法》，回应3.1亿老年群体及8500万残障群体需求，是展示我国人权成就的窗口。面对适老化及无障碍环境建设不足等问题，推动互联网产品服务融入无障碍设计、提升特殊群体数字权益十分迫切。未来将在技术创新、标准制定等领域发力，并从理念传播等八个维度强化行动纲领，确保落地见效。

此外，现场还启动“推进互联网适老化及无障碍建设高质量发展共同行动”，上线“中国互联网适老化及无障碍建设意见建议平台”“推进互联网适老化及无障碍建设高质量发展共同行动专题”。

(责编：乔业琼、高雷)

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