记者5月28日从中国人民银行获悉，为完善支付基础设施、提高跨境支付效率，跨境银行间支付清算有限责任公司(CIPS)与阿联酋央行近日签署了《关于跨境支付合作的谅解备忘录》。

记者了解到，双方将合作研究开发跨境支付系统互联项目，为中东和北非地区的商业机构提供本币支付清算服务，加强风险合规的经验交流，提高跨境支付系统的安全性和稳定性。

据介绍，在中国人民银行的管理和指导下，跨境银行间支付清算有限责任公司负责人民币跨境支付系统的开发运行维护，开展参与者服务、产品创新、标准建设等工作。（记者任军、吴雨）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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